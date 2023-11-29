ЗСУ атакували на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили подробиці

Українські сили атакували в районі Пойми та у лісовій зоні біля Кринок.

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Українські війська атакували на лівому березі Херсонської області / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Сили оборони України утримували позиції та 28 листопада атакували на східному (лівому) березі Херсонської області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили продовжують утримувати позиції на східному березі Херсонської області. Російські військові блогери стверджували, що українські сили атакували в районі Пойми (10 км на південний схід від міста Херсон і 4 км від річки Дніпро) і в лісовій зоні біля Кринок (30 км на північний схід від міста Херсон і 2 км від річки Дніпро).

28 листопада російські військові блогери заявили, що російські війська продовжують спроби вибити українські війська з позицій на східному березі Херсонської області.

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Відомий російський блогер заявив, що бої в Кринках тривають і що російські сили концентрують значні сили вздовж лінії Пойма-Кринки.

Також, за даними російських джерел, в районі Кринок діють підрозділи 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (ЧФ) і 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот).

Карти боїв Інституту вивчення війни / understandingwar.org

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини новоствореної російської 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) дислокувалися безпосередньо на північ та північний схід від Кримського Перекопського перешийка, далеко від бойових дій в Херсонській області.

Ситуація на Херсонщині

Попри повільне просування підрозділів ЗСУ на Херсонщині, українські захисники продовжать йти вперед, заявив військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант. Він підкреслив, що на сьогодні російські окупанти не мають можливості відтіснити українських бійців на цьому напрямку.

У звіті Американського Інституту вивчення війни 27 листопада заявили, що у російських загарбників на лівобережній частині Херсонської області, яка залишається тимчасово окупованою, величезні проблеми. Зокрема, противник вже визнав уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону. Також регулярно надходять повідомлення про те, що вони не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Тим часом голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що на звільненій території Херсонщини російські окупанти майже повністю знищили деякі населені пункти.

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