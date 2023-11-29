Наступ ЗСУ на Мелітополь: українська армія просунулася вперед – ISW

Російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного і Новопрокопівки, повідомили в Генштабі.

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ЗСУ просуваються вперед на півдні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Підрозділи Збройних сил України зуміли просунутися вперед на заході Запорізької області в ході триваючої наступальної операції.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області), йдеться в новому зведенні ISW.

У свою чергу військовий оглядач Костянтин Машовець зазначає, що за останні кілька днів українські війська досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

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Разом з тим російські військові пропагандисти стверджують, що українські сили за підтримки важкої техніки і бронетехніки безуспішно атакували на захід від Роботиного і поблизу Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Водночас міноборони Росії стверджує, що російські сили нібито відбили українську атаку поблизу Новопокровки (9 км на північний схід від Роботиного).

Водночас російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 28 листопада, але не здійснили жодних підтверджених просувань.

Зазначається, що за даними українського Генштабу, що російські війська безуспішно атакували поблизу Работіно та Новопрокопівки.

/ understandingwar.org

Ситуація на Запорізькому напрямку

Раніше повідомлялося про важливої мети ВСУ на Запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку перед Силами оборони стоять певні виклики, а саме інженерно-фортифікаційне обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі. 810-а бригада російських морпіхів була "повністю розбита" на півдні України, її залишки відійшли, а на фронті їх замінили Російські десантні частини.

Військовий експерт розкрив, що задумали росіяни на Запоріжжі. Селезньов повідомив і про успіхи ЗСУ - вони не тільки займають рубежі і позиції, а й надійно там закріплюються.

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