На залізниці в Курській області влаштували диверсію: партизани зірвали постачання техніки

Партизани з "Атеш" підірвали ключову залізничну гілку Росії, якою доставляють техніку та боєприпаси на Курський відрізок фронту.

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Українські партизани провели диверсію на залізниці у Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео "Атеш"

Українські партизани порушили логістику російських військ у Курській області. Вони підірвали залізничну гілку, яку ворог використовує для постачання військової техніки та боєприпасів. Про це повідомив український партизанськи рух "Атеш".

"Наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку ЗС РФ доставляють техніку та боєприпаси на Курський відрізок фронту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Атеш", залізнична лінія має стратегічне значення для російських військ, оскільки забезпечує постійне постачання окупантів на фронті. Партизани наголосили, що диверсія на залізниці серйозно ускладнить транспортування важливої військової техніки для військ РФ та послабить їхню логістичну підтримку.

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"Поки ЗС РФ продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їх життєво важливій інфраструктурі", - додали в русі.

Також партизани оприлюднили кадри проведеної операції в Курській області. Судячи з представленої мапи, диверсія відбулася між Курськом та Золотухіно на півночі області.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, 28 вересня на залізничному мосту біля міста Кинель у Самарській області Росії стався вибух. Вибух пошкодив дві бетонні опори мосту, коли через нього проїжджав вантажний поїзд.

Також 5 липня під Єкатеринбургом партизани руху опору "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці, підірвавши колію. Вони завадили доставці боєприпасів з Північної Кореї, ймовірно, призначених для війни в Україні.

Як повідомляв Главред, 12 липня партизани руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області і підпалили суху траву поблизу позицій 70-ї мотострілецької дивізії РФ. Внаслідок пожежі знищено 3 бліндажі, окопи, траншеї, склади зброї та продуктів.

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