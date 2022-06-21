СБУ взяла в полон пілота-вагнерівця: він розповів багато цікавого

СБУ взяла в полон пілота-вагнерівця/ ДШВ ЗСУ, скрін з відео

Захисники України збили російський літак і взяли в полон пілота, який був найманцем із ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон на третій день від того, як прибув на війну в Україну.

Російський майор Андрій Федорчуков здійснив свій перший бойовий виліт 14 червня, а 17-го опинився в полоні. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Співробітникам СБУ окупант розповів, як він скидав бомби на українські території. За його словами, пілоти робили по 1-2 вильоти на день.

При цьому загарбник виправдовується, нібито їм ставили завдання бити лише "по опорних пунктах, скупченнях техніки і живої сили противника". На запитання, а хто ж бомбить населені пункти із мирними людьми, росіянин одразу завагався з відповіддю і почав казати, нібито в РФ ще багато ударної сили, тому, мовляв, це робили якісь інші пілоти.

Також він розповів, що на дороговартісних російських винищувачах, ціна яких становить понад 10 мільйонів доларів США, літають також й найманці, а не лише кадрові льотчики російських збройних сил.

За свою роботу найманці отримують ставку від 200 тисяч рублів на місяць, а також додаткові бонуси за кількість і "результативність" вильотів.

Нагадаємо, 18 червня українські військові з 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомили, що збили російський літак Су-25, поціливши у нього з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Ворожий пілот встиг катапультуватися, після чого потрапив у полон. Вже під час допиту виявилося, що він працює найманцем у приватній військовій компанії "Вагнера".

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