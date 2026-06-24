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Збій у Резерв+: які сервіси не працюють і що буде з відстрочками

Анна Ярославська
24 червня 2026, 08:40
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Через збій у роботі додатка Резерв+ користувачі тимчасово не можуть оновити свій статус.
Резерв+
Оформлення відстрочки по інвалідності в системі Резерв+ призупинено / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сталося з Резерв+:

  • У Резерв+ тимчасово відключили частину послуг для осіб з інвалідністю
  • Зміни не впливають на вже оформлені раніше відстрочки від призову
  • Сервіси запустять після відновлення стабільного обміну даними між реєстрами

У середу, 24 червня, у додатку Резерв+ тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, що вимагають підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Як повідомили в Міноборони України, наразі недоступні такі сервіси:

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  • подання заяви на відстрочку через інвалідність;
  • оновлення даних про інвалідність в режимі онлайн;
  • перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

"Це зроблено для того, щоб уникнути помилок під час опрацювання заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що це не впливає на вже діючі відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.

"Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+. Про це ми повідомимо додатково", — зазначили в МОУ.

Збій у Резерв+: які сервіси не працюють і що буде з відстрочками
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні — новини

Як писав Главред, Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, що виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу.

В Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Співробітники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізувати заброньованих працівників підприємств.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може відмовитися від мобілізації та перевести армію на контракти за умови належного фінансування.

Нові правила мобілізації: що зміниться

У червні в рамках армійської реформи в мобілізації відбудуться певні зміни. Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Микита Муренко розповів, що перша зміна стосується підвищення середньої заробітної плати на підприємстві, що є умовою для бронювання працівників. Наразі йдеться про 2,5 мінімальних зарплат.

Друга зміна стосується внесення змін щодо деяких працівників, які не враховуються в загальних списках військовозобов’язаних для бронювання. Зокрема, йдеться про жінок-військовозобов’язаних, яких на підприємстві не включають до загального списку військовозобов’язаних під час бронювання інших осіб.

"Умовно кажучи, якщо на підприємстві працевлаштована одна жінка-військовозобов’язана та один чоловік-військовозобов’язаний, такого чоловіка не можна забронювати за квотою 50%. Необхідно, щоб на підприємстві був працевлаштований саме військовозобов’язаний чоловік. Також зараз у ці квоти не враховуються працівники, які вже заброньовані іншими підприємствами", — підкреслив Муренко.

Третє зміна стосується критичності самих підприємств. Зараз критичність визначають профільні міністерства та військові адміністрації. Однак у планах змінити це: на рівні міністерств планують переглянути вимоги до визначення підприємств як критично важливих.

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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