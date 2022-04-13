Олена Зеленська розповіла, коли останній раз особисто бачила президента і що йому сказала

Олена Зеленська / Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що намагається працювати над підвищенням обізнаності всього світу про жахи, які здійснюють окупанти.

У новому інтерв'ю для CNN Олена Зеленська розповіла, що в першу чергу направила всі свої сили і ресурси на допомогу дітям, постраждалим від війни.

Вона зв'язалася з першими леді європейських країн, щоб ті допомогли вивезти з України онкохворих діток, а також тяжкохворих і надати їм необхідне лікування.

Також Зеленська поділилася, що не бачилася з чоловіком з першого дня війни. Це зроблено, щоб убезпечити її і дітей, а також, щоб російські військові не змогли шантажувати президента України, використовуючи його сім'ю. Зараз спілкуються подружжя виключно по телефону.

Журналісти CNN поцікавилися, чи бачила Олена ту частину особистості чоловіка, який зараз захоплюються мільйони людей у світі.

"Я завжди знала, що він був і буде для мене надійною опорою. Потім він став прекрасним батьком і опорою для нашої сім'ї. І тепер він показав ті ж риси. Він не змінився. Просто тепер більше людей бачать його моїми очима", - каже Зеленська.

Олена Зеленська разом з дітьми прийняла рішення залишитися в Україні і допомагати своєму народу.

Журналістам вона відповіла, що зараз кожен українець – мішень для росіян.

"Ті, хто загинув від російської ракети при спробі евакуації з Краматорська, не були членами президентської сім'ї, вони були просто українцями. Так що мета номер один для ворога - всі ми", - зазначила перша леді України.

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Зеленська зізналася, що українці до останнього не вірили в те, що Росія почне повномасштабне військове вторгнення. Але зараз вона дуже горда за свою націю, яка не перетворилися на "переляканий натовп", а стала організованою спільнотою.

Зникли політично розбіжності і протиріччя, всі об'єдналися, щоб захистити свій будинок. Тому Зеленська часто використовує свої соцмережі, щоб розповісти історії про наших жінок, їх хоробрості і силі.

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