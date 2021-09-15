Самоізоляція не потрібна: Україна ввела нові правила для іноземців при транзитному в'їзді

Самоізоляція іноземцям не потрібна / Фото pixabay.com

Кабінет Міністрів України скасував самоізоляцію для іноземців. Йдеться про громадян, які перебувають в країні в транзитному режимі і зобов'язані виїхати з України протягом 48 годин.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що зміни набудуть чинності з 20 вересня.

Таким чином, іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну транзитом з документами, що підтверджують виїзд з країни протягом двох діб, звільняються від самоізоляції. При цьому їм також не потрібно робити тести на COVID в Україні і встановлювати додаток "Вдома".

Однак при собі необхідно мати страховий поліс, виданий зареєстрованою в Україні компанією, що покриває витрати на лікування та лікування.

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Також потрібно:

підтвердження отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включеної до переліку ВООЗ;

COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію, негативний результат тесту методом ПЛР або одужання від COVID-19;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Крім цього, довідки про тестування і вакцинації не потрібні від дітей, яким ще не виповнилося 12 років.

Коронавірус і карантин в Україні

Станом на ранок середи, 15 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4640 жителів країни. У тому числі захворіла 531 дитина.

13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної Постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину ближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.