Наступ росіян "здувається", це вже останні конвульсії – ЗСУ

Скоро російські окупанти можуть припинити наступальні дії. Наступ російських загарбників не може тривати вічно – зараз російська армія б’ється у останніх конвульсіях, вважає керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш. Про це він сказав в ефірі Radio NV.
"Цей наступ, який почався ще з 10 жовтня 2023 року і триває дотепер, не може тривати вічно. Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія. І досить скоро, думаю, настане час "Ч", коли наша команда, вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, вступить у дію. Думаю, що противник це якісно відчує на своїй шкурі", – зазначив Євлаш.
Також він додав, що російські загарбники уже зараз відчувають снарядний голод. Він нагадав, що окупанти вже дуже рідко використовують "Урагани" і "Смерчі".
"Про це свідчать не лише мої коментарі або не лише нашого ОСУВу. Навіть очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що використання противником Ураганів уже є рідкістю, а Смерчів – це взагалі щось таке із неймовірного", – сказав речник.
Крім цього, Євлаш додав, що армія країни-агресорки Росії відчуває брак особового складу.
Війна в Україні
Раніше видання BILD зазначало, що Авдіївці загрожує оточення в "найближчі дні або тижні". Водночас в України є проблеми з особовим складом – його не вистачає, тому атаки окупантів відбивають безпілотники.
Також раніше повідомлялося, що FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, там десяток "двохсотих". Сили спецоперацій завдали потужного удару дронами по контрольно-спостережливому пункту росіян. В результаті повітряного нальоту "задвохсотилися" щонайменше десяток окупантів.
Нагадаємо, глава Rheinmetall повідомив, що Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти. Україні потрібно понад 2 млн снарядів на рік. Глава Rheinmetall заявив, що його компанія прагне досягнути виготовлення до 700 000 артснарядів на рік.
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