З таким ворогом, як РФ, можна і потрібно воювати до самого кінця — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ поділився з генералом Марком Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією.

Валерій Залужний / УНІАН

З таким ворогом, як Російська Федерація, цілком можливо воювати до самого кінця, заявив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

Про це він написав у Facebook за підсумками розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", — наголосив Залужний.

Також, як заявив головнокомандувач ЗСУ, він поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією.

"З таким ворогом не тільки потрібно, а й цілком можливо воювати до самого кінця", — підкреслив Залужний.

Він висловив сподівання з приводу подальшої дієвої підтримки в реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України.

Раніше Залужний заявив про те, що російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову штурмуватимуть Київ.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм йти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно представляють для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб... Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ", — заявив Залужний.

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