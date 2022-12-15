"Росіяни не ідіоти": генерал ЗСУ назвав головні загрози у війні з РФ

Підготовлені російські солдати масово почали з'являтися уздовж всієї східної лінії фронту, повідомив Олександр Сирський.

Олександр Сирський розповів про нову тактику окупантів / Колаж фото УНІАН

Під командуванням Сергія Суровікіна російські окупанти змінюють тактику на війні і атакують невеликими і добре скоординованими пішими загонами, розповів командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський.

Нова тактика дорого обходиться окупантам з точки зору втрат, проте для Росії це не є пріоритетним, підкреслив він в інтерв'ю The Econimist.

"Росіяни не ідіоти. Вони не слабкі. Будь-хто, хто недооцінює їх — приречений на поразку", - упевнений генерал-полковник ЗСУ.

За його даними, досить добре підготовлені російські солдати масово почали з'являтися уздовж всієї східної лінії фронту. За його словами, це викликає заклопотаність.

Ще більш серйозною проблемою є підтримка поставок зброї в Україну. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною з Другою світовою війною, а битви виграє та сторона, яка досить швидко доставляє снаряди до знарядь, додав Сирський.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Читайте більше: