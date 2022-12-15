Знищити "яблуко розбрату": експерт назвав головну умову завершення війни

Вже спостерігається прогрес і приблизні етапи руху української армії до виходу на кордони 1991 року, заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.
Про це він заявив під час чату в Главреді, відповідаючи на запитання про ймовірний сценарій завершення війни в Україні.
"Незабаром для росіян і Кремля зникне головне – кримська військова база. Сам Крим російському військово-політичному керівництву не був потрібен - йому потрібна була військова база в Криму. Після того як вона буде знищена разом з Чорноморським флотом, зникне сама проблема, і Крим стане нецікавий Росії. Думаю, все закінчиться саме цим", - пояснив співрозмовник.
"Тому оптимальний варіант - спочатку заходити в Крим: нам треба знищити "яблуко розбрату" – Севастопольську бухту і ще три російські військові бази, які є в Криму", — додав Світан.
Раніше Світан заявив про те, що путінський режим втратить управління після того, як санкції повністю виконають свою місію.
"Нестача фінансів для виживання регіонів призведе до розвалу Російської Федерації. А Путін і його команда при цьому залишаться приблизно в такій же ситуації, що і Горбачов з його командою при розвалі Радянського Союзу: не стало СРСР – не стало і поста президента", — підкреслив він.
Експерт вважає, що Росія почне розколюватися, тому що від неї будуть відколюватися регіони, в першу чергу, через фінансові проблеми.
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