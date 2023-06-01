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"З дитям побігла в поліклініку": сусідка загиблої киянки розповіла про момент атаки

Альона Вороніна
1 червня 2023, 16:18 оновлено 1 червня, 16:47
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Сім’я не встигла потрапити в укриття, тому що двері були зачинені. Поки чоловік оббіг медзаклад, щоб перевірити інші входи, уламок обірвав життя дружини.
Ракетный удар по Киеву
Сусідка загиблої киянки розповіла про момент атаки/ колаж: Главред, фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві

Жителька багатоповерхівки у Деснянському районі Києва, поруч з якою під час ракетного удару в ніч на 1 червня загинули дві жінки і дитина, розповіла про момент атаки. Жінка, яка відмовилася називає своє ім’я, проживає в одному під'їзді з сім'єю загиблої 34-річної киянки.

Вона розповіла кореспондентам ТСН.ua, що раніше укриття у поліклініці, яке розташоване найближче до їхнього будинку, було відкрите. Вона ходила туди зі своїм внуком кілька днів тому, коли країна-агресорка РФ здійснила ракетний удар вдень.

"Ми ходили. Я з онуком ходила туди три дні тому, коли оце було вдень (обстріли – ред.). Ми з пісочниці ледве встигли сюди до під'їзду і вернулися бігом назад, було відкрито (укриття – ред.). А сьогодні говорила з чоловіком, у якого загинула жінка. І вона з дитятком побігла перша до поліклініки, стукали в двері – двері були закриті", – розповіла сусідка загиблої.

відео дня

Вона зазначила, що чоловік загиблої 34-річної жінки побіг на іншу сторону поліклініки, щоб перевірити, чи не відкриті там якісь входи. І в цей момент пролунав вибух.

"І він обійшов, там декілька входів-виходів є, і не встигли, влучило. Дитина жива, а жінки немає. Було закрито, вони стукали, не відкрили.... Про охоронця я нічого не знаю. Знаю тільки чоловіка і жінку, вони живуть над нами", – сказала сусідка загиблої.

  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Пізніше стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло.

У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні. Виявилося, що в результаті падіння уламків цей охоронець отримав контузію, через що і був госпіталізований. Місцеві жителі стверджують, що чоловікові було близько 70 років і він часто зловживав алкоголем.

Свекруха 34-річної жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Україні у ніч на 1 червня, емоційно звернулася до мера Києва Віталія Кличка. Вона закликала назвати ім’я винного у тому, що укриття, куди намагалися потрапити люди під час атаки, було зачиненим. Також жінка наголосила, що потрібно покарати не тільки охоронця, який не відмикав двері, а й тих, хто його працевлаштував.

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