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"Українці потребують більше підтримки": Боррель виступив із важливою заявою

Маріна Фурман
18 листопада 2024, 14:54
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Жозеп Боррель перед відставкою розкритикував надто повільні рішення Євросоюзу щодо підтримки України.
Боррель, флаг ЕС, Украина
Боррель розкритикував дії ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ключові тези:

  • ЄС надто дового ухвалює рішення, які стосуються війни в Україні
  • Союз наразі не позиціонує себе як сильний геополітичний гравець

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав Європу об'єднатися і почати швидше приймати рішення. Про це інформує Politico.

Він підкреслив, що без належної координації ЄС не зможе ефективно впливати на міжнародні події.

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"Якщо ви не об'єднані, ви не можете демонструвати силу... Ви не можете претендувати на роль геополітичної сили, якщо вам потрібні тижні і місяці, щоб діяти, - наголосив Боррель. - Мій останній заклик до колег: будьте згуртованішими, приймайте рішення швидше. Події не чекають на вас, Росія не призупиняє війну через те, що ви у роздумах", - пояснив Боррель.

Також перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу, дипломат закликав не зволікати з прийняттям рішень щодо України, передає Європейська правда.

"Щоразу, коли ми вирішували щось про підтримку України, це було надто довго. Щоразу були сумніви, треба чи не треба це робити. Війна триває далі, українці потребують більше нашої підтримки… Ми маємо припинити говорити і почати діяти швидше", – підкреслив Боррель.

Вступ України в ЄС - новини за темою

Як раніше писав Главред, Україна "виконала всі кроки" для вступу в ЄС. У 2025 році Єврокомісія сподівається на старт переговорів про вступ до ЄС. Єврокомісія позитивно оцінила зусилля України щодо захисту прав національних меншин.

Згодом єврокомісар із питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна зможе впродовж наступних п'яти років стати членом Європейського Союзу, але лише за умови виконання всіх необхідних реформ. За його словами, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".

Колишній командувач Організації Північноатлантичного договору Джеймс Ставрідіс прогнозує, що Україна може отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів у допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.

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Хто такий Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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