Захисники України знищили 14 ворожих "Шахедів" і ракету Х-59

Ворожі цілі були знищені в межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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Сили ППО знищили 14 "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

У ніч на 12 лютого сили ППО знищили 14 дронов "Шахед" із 17-ти, запущених російськими окупантами, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

"У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59 (з ТОТ Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (з Бєлгородської області)", - ідеться у повідомленні Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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У результаті бойової роботи було знищено 14 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Сили ППО знищили 14 "Шахедів" і одну ракету Х-59 / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під удар потрапила нафтобаза. Унаслідок цього розлилося паливо і загорілося.

Влучання зафіксували в Немишлянському районі. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Загинули семеро людей, зокрема й троє дітей.

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