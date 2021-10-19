Ридала і дякувала: українку з чотирма дітьми повернули в Україну з табору в Сирії

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, дана евакуація з Сирії українських громадян стала вже четвертою, яку провели чиновники.
В Україну з Сирії 19 жовтня евакуювали жінку з чотирма дітьми-останню українську сім'ю, яка перебувала в сирійському таборі для біженців закритого типу "Родж". Про це повідомляє телеканал "Будинок"
Евакуйована Українка-родом із захопленого РФ Криму. В аеропорту вона плакала і дякувала всім за повернення в Україну
Перший час вона з дітьми житиме в готелі, а потім їм нададуть житло.
Сім'я пробула в таборі "Родж" на північному сході Сирії два роки і вісім місяців. За даними Міноборони, більше громадян України в цьому таборі не залишилося.
За словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, дана евакуація була вже четвертою, яку провели українські чиновники.
"Планується фінальна 5-операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону Північно-Східної Сирії", - сказала чиновниця.
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Нагадаємо, раніше в італійській провінції Піза в будинку, розташованому біля комуни Кастельфранко-ді-Сотто, знайшли тіло 29-річної українки з Одеси Христини Новак.
За даними видання, українку впізнали по кільцю, яке у неї було на середньому пальці лівої руки.
Також знайдений пістолет-зброя знаходилася в каналі.