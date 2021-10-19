Ридала і дякувала: українку з чотирма дітьми повернули в Україну з табору в Сирії

Українку з чотирма дітьми повернули в Україну з табору в Сирії / скріншот з відео

В Україну з Сирії 19 жовтня евакуювали жінку з чотирма дітьми-останню українську сім'ю, яка перебувала в сирійському таборі для біженців закритого типу "Родж". Про це повідомляє телеканал "Будинок"

Евакуйована Українка-родом із захопленого РФ Криму. В аеропорту вона плакала і дякувала всім за повернення в Україну

Перший час вона з дітьми житиме в готелі, а потім їм нададуть житло.

Сім'я пробула в таборі "Родж" на північному сході Сирії два роки і вісім місяців. За даними Міноборони, більше громадян України в цьому таборі не залишилося.

За словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, дана евакуація була вже четвертою, яку провели українські чиновники.

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"Планується фінальна 5-операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону Північно-Східної Сирії", - сказала чиновниця.

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Нагадаємо, раніше в італійській провінції Піза в будинку, розташованому біля комуни Кастельфранко-ді-Сотто, знайшли тіло 29-річної українки з Одеси Христини Новак.

За даними видання, українку впізнали по кільцю, яке у неї було на середньому пальці лівої руки.

Також знайдений пістолет-зброя знаходилася в каналі.