'Руки-ноги цілі, який ти ветеран': у Львові стався конфлікт із військовим у банку

Подружня пара обзивала захисника України, доки чоловіка і жінку не вивели з приміщення працівники банку.

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У Львові стався конфлікт між ветераном і цивільними / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Ветеран прийшов у банк, щоб оформити картку для виплат у зв'язку з інвалідністю

Подружня пара обурилася через те, що військового обслуговували без черги

В одному з відділень банку у Львові стався конфлікт між місцевими жителями та ветераном. Подружню пару обурив той факт, що учасника бойових дій обслуговували позачергово. Жінка разом зі своїм чоловіком обзивала захисника України, поки їх не вивели з приміщення працівники банку. На інцидент уже відреагував мер Львова Андрій Садовий.

Про інцидент у Facebook розповів ветеран Роман Яворський.

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За словами чоловіка, він прийшов у відділення банку, щоб оформити картку для виплат у зв'язку з інвалідністю. Він пояснив співробітниці установи, що оскільки він - військовий, то має право обслуговуватися позачергово. Жінка погодилася і провела його до менеджера.

"І тут чую, як одна жінка в черзі починає обурюватися, мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівник банку також сказала, що все законно... А вона мені в обличчя, ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран", - додав військовий.

За словами військового, чоловік і жінка накинулися на військового з образами / Скриншот

За словами Романа, після образ на свою адресу, він "зірвався".

"Не стримався. Сказав їй усе, що думаю. Знаю, що не треба було, не було сил стримати емоції. Зрештою, вона пішла. Її швидше обслужили, а я далі відповідав на запитання менеджерки, намагався через силу заспокоїтися. У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, якій син служить, може побажати іншому військовому, щоб його вбили", - додав чоловік.

Військовий також опублікував відео інциденту на своїй сторінці в соцмережі. На кадрах видно, як чоловік і жінка обзивають його "боягузом" і "брехуном", а також кажуть, що він "не військовий". Жінка навіть намагається вибити телефон із рук військового.

Перед тим, як пара пішла, жінка плюнула в бік ветерана.

Поліція вже займається інцидентом, що стався в банку / Скріншот

"У мене немає слів. Є тільки біль. Гіркота. І сором. За таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення? За те, щоб нас принижували, коли ми ледь тримаємося на ногах", - написав військовий.

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська зазначила, що співробітники поліції також бачили відео і "розпочали перевірку" щодо цього інциденту, передає Українська правда.

Інцидент прокоментував і мер Львова Андрій Садовий.

"Це - не просто прикрий випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба пам'ятати, що йде війна. Що поруч - люди, які втратили здоров'я, близьких, спокій. І що сила сьогодні - не в криках, а в людяності", - написав він у Facebook.

Як відреагували в Мережі:

Реакція соцмереж / скріншот

Реакція соцмереж / скріншот

Реакція соцмереж / скріншот

Реакція соцмереж / скріншот

Як писав Главред, у Києві побили ветерана війни та його друзів за зауваження через російську музику. Про це повідомила Мар'яна Чикало, яка представилася волонтеркою ЗСУ.

Минулого року в Дарницькому районі Києва побили екс-військовослужбовця 32 ОМБр. Неповнолітньому нападнику не сподобалася його зачіска. Інцидент стався, коли колишній військовий вигулював собаку.

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