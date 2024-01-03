УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Розвідка потужна": полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні

Юлія Закрепа
3 січня 2024, 17:12
За словами полковника ЗСУ, не варто недооцінювати ворога, його розвідувальні можливості досить потужні.
'Розвідка потужна': полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні
Російські льотчики готуються до нового ракетного теракту / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Вікіпедія

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов наголосив, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги

"Речник командування Повітряних сил ЗСУ пан Ігнат сказав, що один раз на чотири дні російська армія буде напоготові щодо масштабних атак. Нормативні документи армії РФ 30-річної давнини передбачали, що максимум 16 годин потрібно російським льотчикам, щоб повністю бути готовими для виконання наступного завдання. Ми маємо завжди бути напоготові, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - зауважив Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами полковника ЗСУ, не варто недооцінювати ворога, його розвідувальні можливості досить потужні.

відео дня

"Мережа шпигунів діє безпосередньо на територіях, які перебувають під контролем української влади. Останні масштабні ракетно-дронові атаки були спрямовані саме на військові об'єкти та об'єкти військової інфраструктури. Ворогу дуже важливо максимально послабити бойовий потенціал української армії. Посилення контррозвідувальних заходів на території нашої країни є одним з ключових факторів, який буде дозволяти нам блокувати будь-які спроби ворога з'ясувати, де саме і в яких обсягах відбувається виробництво для потреб українського війська", - додав Селезньов.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що експерт розповів про нові масовані атаки по Україні. Згурець вважає, що ракетні атаки РФ 29 грудня і 2 січня - елементи одного планового комбінованого удару противника.

Жданов попередив, скільки ще ракет підготувала Росія. Росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені.

2 січня сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів", які Росія запустила по Україні. Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив кількість збитих ворожих цілей під час ранкового російського теракту.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Владислав Селезньов
Реклама

Головне за день

Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військових

Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військових

18:20 Україна
RUSI: війна в Україні не у "глухому куті", ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му

RUSI: війна в Україні не у "глухому куті", ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му

17:57 Україна
Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

16:47 Україна
Всі головні новини

Популярне

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек 48475

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

Знищення ТУ-95 та ТУ-22 над територією Росії: експерт назвав єдиний варіант 43723

Знищення ТУ-95 та ТУ-22 над територією Росії: експерт назвав єдиний варіант

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок 34170

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок

Буде катастрофа, якщо Кинджал вдарить по Києву : Залужний звернувся до Заходу 14061

"Буде катастрофа, якщо "Кинджал" вдарить по Києву": Залужний звернувся до Заходу

Останні новини

18:59

ЗСУ просунулись вперед на двох напрямках: окупанти в істериці

18:31

Чи існує загроза повторного наступу Росії на Чернігів та Київ: відповідь експерта

18:20

Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військовихФото

18:15

Кому пощастить у 2024 році: для 3 знаків зодіаку цей рік стане найкращим у житті

18:04

Коханка Путіна Кабаєва була на "голій" вечірці Івлєєвої: що буде з гімнасткою

Росія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - МельникРосія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - Мельник
18:00

Жовті плями зникнуть за хвилину: чим потрібно полити підвіконня

17:57

RUSI: війна в Україні не у "глухому куті", ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му

17:56

Як варити глінтвейн на вині: нюанси від справжніх професіоналів

17:34

Лише люди з високим IQ здатні знайти полуницю серед кавунів: весела оптична ілюзія

Реклама
17:31

Знадобиться мило і дзеркало: як визначити жорсткість води вдома

17:20

Розмінування Чорного моря: ВМС України озвучили терміни

17:12

"Розвідка потужна": полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні

16:47

Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

16:40

Ворог почав наступ на новому напрямку: аналітик оцінив ситуацію під Авдіївкою

16:30

"Кинджали" в дефіциті: Коваленко розповів, коли РФ може повторити удар

16:23

Скільки можна цитрусових в день: кількість, яка може нашкодити

16:21

Телеканал "1+1 Україна" став абсолютним лідером перегляду у новорічні дні

16:11

У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари

15:56

Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

15:53

Партія "Єдина Росія" активізувала набір до власної ПВК: що пропонують росіянам

Реклама
15:51

Це дуже смачно: шикарна і найшвидша закуска від якої всі в захватіВідео

15:19

Не божевільні, а гурмани: для чого люди додають яєчну шкаралупу в каву

15:18

Це не можна робити 4 січня, щоб не втратити здоров'я: важливі прикмети і заборони

14:59

Кому категорично не можна їсти яйця: лікарі дали остаточну відповідь

14:59

Гроші на пенсії поки будуть, але проблеми з'являться в іншому: чим загрожує зупинка допомоги ЄС

14:59

Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці

14:48

Обмежень немає: експерт пояснив, чим Україна може бити по території РФ

14:40

Латвія зміцнює військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю: що відбувається

14:31

Чим небезпечна ракета Кинджал: головні особливості зброї

14:31

Вдарить -20 і повалить сніг: коли в Україні сильно похолодає

14:28

"Притягне великі гроші": де в будинку краще поставити грошове деревоВідео

14:17

Удари по енергетичній інфраструктурі: в ЗСУ попередили про загрозу і назвали дату

13:54

Як онук зі старезним дідом: молодиця путінста Петросяна показала обличчя сина

13:43

Нова тактика ракетних ударів: у британській розвідці назвали цілі РФ в Україні

13:36

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети

13:31

Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Медика-Шегині": що відомо

13:08

Як зрозуміти, що у людини скоро буде інсульт: доктор Габорець назвав симптомиВідео

12:47

Різанина в Маріуполі: партизани приспали та ліквідували 17 окупантів

12:42

"Це стосується всієї України": що може статися в найближчі 2 тижні - прогнозВідео

12:32

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

Реклама
12:31

Як приготувати кекс в мікрохвильовці з какао і без: улюблений рецепт господиньВідео

12:15

"Не маєш права бути позором сім'ї": за що Сергія Притулу сварить дружина

12:13

Труднощі і випробування: хто зіткнеться з неприємностями в січні 2024

12:02

"Путін кровожерливо готується до виборів": Мельник сказав, як часто РФ може бити ракетами

11:54

Повістки на блокпостах: у поліції назвали, кого посилено перевіряють на Київщині

11:34

Як відмити всю кухню за лічені хвилини: жінка показала диво-засіб

11:28

Оптична ілюзія не для слабкодухих: чи зможете ви знайти змію серед черепах

11:07

"Київ був і є метою №1 для агресора": начальник КМВА розповів, чому РФ змінила тактику атак

10:58

Сантехніка засяє: господині додають до звичайного мила 2 таблетки

10:43

Зарплати та соціальні виплати зростуть: кому піднімуть і скільки додадуть грошей

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти