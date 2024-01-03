'Розвідка потужна': полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні

За словами полковника ЗСУ, не варто недооцінювати ворога, його розвідувальні можливості досить потужні.

https://glavred.net/ukraine/rozvidka-potuzhna-polkovnik-rozkriv-pidgotovku-novogo-raketnogo-teraktu-rf-po-ukrajini-10530350.html Посилання скопійоване

Російські льотчики готуються до нового ракетного теракту / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Вікіпедія

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов наголосив, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги

"Речник командування Повітряних сил ЗСУ пан Ігнат сказав, що один раз на чотири дні російська армія буде напоготові щодо масштабних атак. Нормативні документи армії РФ 30-річної давнини передбачали, що максимум 16 годин потрібно російським льотчикам, щоб повністю бути готовими для виконання наступного завдання. Ми маємо завжди бути напоготові, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - зауважив Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами полковника ЗСУ, не варто недооцінювати ворога, його розвідувальні можливості досить потужні.

відео дня

"Мережа шпигунів діє безпосередньо на територіях, які перебувають під контролем української влади. Останні масштабні ракетно-дронові атаки були спрямовані саме на військові об'єкти та об'єкти військової інфраструктури. Ворогу дуже важливо максимально послабити бойовий потенціал української армії. Посилення контррозвідувальних заходів на території нашої країни є одним з ключових факторів, який буде дозволяти нам блокувати будь-які спроби ворога з'ясувати, де саме і в яких обсягах відбувається виробництво для потреб українського війська", - додав Селезньов.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що експерт розповів про нові масовані атаки по Україні. Згурець вважає, що ракетні атаки РФ 29 грудня і 2 січня - елементи одного планового комбінованого удару противника.

Жданов попередив, скільки ще ракет підготувала Росія. Росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені.

2 січня сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів", які Росія запустила по Україні. Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив кількість збитих ворожих цілей під час ранкового російського теракту.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.