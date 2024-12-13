Трамп може влупити по ядерних об'єктах однієї з країн: про кого йдеться - WSJ

Поки що обговорення перебувають на ранній стадії.

https://glavred.net/world/tramp-mozhet-vlupit-po-yadernym-obektam-odnoy-iz-stran-o-kom-idet-rech-wsj-10622276.html Посилання скопійоване

Трамп може завдати удару по об'єктах Ірану / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

США готують нову стратегію тиску на Тегеран

Трамп стоїть на роздоріжжі - авіаудари чи дипломатія

Новообраний президент США Дональд Трамп має на меті завадити Ірану створити ядерну зброю. Серед можливих заходів, які обговорюються в його команді, — авіаудари по ядерних об’єктах Тегерана.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела.

відео дня

За інформацією видання, команда Трампа розробляє кілька сценаріїв для посилення тиску на Іран.

Один із них передбачає масштабне військове розгортання американських сил на Близькому Сході: солдати, літаки, кораблі, а також продаж сучасної зброї Ізраїлю, зокрема бомб для руйнування бункерів.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Другий сценарій — поєднання військових загроз із жорсткими фінансовими санкціями. Цей план спрямований на посилення економічного тиску та підрив стабільності іранської економіки.

Джерела зазначають, що авіаудари по ядерних об’єктах Тегерана не є основним варіантом для Трампа. Його команда шукає рішення, яке дозволить уникнути масштабного військового конфлікту.

Поки що обговорення перебувають на ранній стадії, і остаточного рішення немає. Трамп прагне знайти оптимальну стратегію, яка дасть результат без розв’язання нової війни.

Майбутні рішення Дональда Трампа - що відомо

Як повідомляв Главред, на перший день президенства Трамп, ймовірно, готує "гучний старт". Як пише Reuters, він має на меті реалізувати передвиборчі обіцянки.

Окрім цього, також стало відомо, як Трамп може покласти край війні. Аналітики вважають, що вступ України до Альянсу стане вагомим аргументом для досягнення угоди з Росією.

Також і на думку експерта Олексія Гетьмана, в США хочуть призупинити війну. Однак союзники намагаються просунути ідею компромісного варіанту для призупинення війни, а не повноцінного її закінчення.

Інші важливі новини:

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред