"Окупанти не в змозі наступати": Яковенко розповів, чи назріває паніка і розкол еліт у Кремлі

Російський опозиціонер підкреслив, що окупаційні війська не в змозі наступати, але вони ще здатні воювати.

Російський опозиціонер розповів, чи назріває паніка і розкол еліт у Кремлі / Міноборони РФ

У країни-агресорки Росії немає жодних можливостей для наступу. Однак у Москви є безліч можливостей для продовження війни з Україною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

За його словами, війна Росії проти України може продовжуватися ще досить довго. Російський опозиціонер підкреслив, що окупаційні війська не в змозі наступати, але вони ще здатні воювати.

"Паніку можна розглядати з різних ракурсів. Хтось панікує, а хтось ні. У різних колах ситуація відрізняється. Наприклад, очевидна паніка і тривожні настрої панують серед російських мільярдерів. Вони намагаються знайти способи відмазатися від санкцій і сказати, що вони не є російськими підприємцями. Ціла низка осіб вже виступила з такою заявою, вони намагаються втекти", - розповів Яковенко.

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Крім того, як зазначив російський опозиціонер, є спроби деяких чиновників позбутися санкцій і виїхати з Росії.

"Відчуття кінця простежується у осіб, яким нікуди бігти – насамперед серед військових, чиновників і пропагандистів, які особливо "відзначилися". Схоже, вони це відчувають, а емоції проявляються в ефірі", - сказав він.

Але, в цілому, режим досить стійкий, вважає російський опозиціонер. На його думку, до смерті путінського режиму ще далеко.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Російський "великий наступ" провалився

Нещодавно в Інституті вивчення війни заявили, що "великий наступ" російської окупаційної армії, ймовірно, досягає своєї кульмінації. При цьому РФ так і не домоглася істотних перемог. Аналітики стверджують, що росіяни не досягають поставлених цілей, наприклад з тактичного захоплення Бахмута. Крім того, у них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька і Вугледара.

Раніше мобілізовані з Ленінградської області та Петербурга записали відеозвернення до диктатора Володимира Путіна, в якому розповіли, що на Донбасі командування РФ відправляє їх на штурм без підготовки.

"Наш загін зазнав великих втрат. Нас відправили на штурм укріпрайону під Авдіївкою без розвідки, без належної артилерійської підготовки, без зв'язку з іншими підрозділами. В результаті втрати склали понад 70% особового складу. Не дивлячись на це, а також на втрату всього польового командувача складу і у відсутності важкого озброєння, залишки нашого підрозділу збираються відправити на забій з автоматами проти артилерії і танків", - зачитує звернення один з окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що у травні може початися контрнаступ України. За його словами, до цього часу війна буде позиційною.

"Ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли ми смакуємо ту інформацію, яку вкинули в міжнародний інформаційний простір. Захід вже трохи "переварив" інформацію про контрнаступ. Видання The Economist, на мій погляд, підсумувало будь-які розмови про контрнаступ: вони назвали кількість контрнаступального угруповання, яке нібито ми готуємо, і навіть назвали терміни проведення", - сказав Жданов.

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