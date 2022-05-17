Ротацій не буде: російські офіцери готують солдатів до смерті

Офіцери РФ зізналися солдатам, що ротацій не буде / фото УНИАН, Reuters

Російські офіцери почали казати солдатам правду про те, що Кремль не планує проводити жодних ротацій, тому їм доведеться воювати до кінця. Тобто шансів на порятунок у них майже не має. Про це заявили українські спецслужби, повідомляє 24 канал.

Майже у кожній батальйонно-тактичній групі росіян ходили чутки про те, що насправді ротацій не буде. Однак ще до 15 травня ніхто з офіцерів не підтверджував ці слова.

Від початку повномасштабної війни "перепочити" змогли лише ті, хто брав участь у нападі на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Однак відпочинок був коротким, адже окупантів одразу відправили воювати на Донбас та Харківщину.

Усі резерви, які нібито мали б замінити воюючих російських окупантів, одразу ж кидали у бій, аби мати змогу втримати захоплені позиції.

На Херсонщині командування взводів та рот прямо повідомило кадровим солдатам РФ, що вони перебуватимуть на українській території до кінця, без ротацій та шансів вижити.

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Слід зазначити, що Росія не має великої кількості людських резервів навіть попри приховану мобілізацію. Там переконані, що проведення ротацій може призвести до падіння всього фронту.

Таке ставлення з боку командування розлютило багатьох окупантів. Вони вже замислюються про те, щоб здатися у полон ЗСУ або вбити власне командування.

З кожним днем від російських офіцерів та ФСБшників все частіше звучать відмови брати участь у війні.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на саміті ОДКБ у Москві виступив з промовою, у якій заявив про те, що країнам організації нібито загрожує небезпека від Заходу. Мовляв,"відсидітися ні в кого не вийде". Він закликав держави-учасники організації "виступити єдиним фронтом" проти Заходу.

Колишній білоруський високопосадовець-силовик, генеральний секретар організації Станіслав Зась заявив, що організація Договору про колективну безпеку, лідером якої є РФ, не має наміру брати участь у війні Росії проти України.

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