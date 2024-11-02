Російські загарбники окупували Ясну Поляну на Донеччині – DeepState

Також ворог просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

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Російські загарбники окупували Ясну Поляну на Донеччині/ колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Коротко:

Військові РФ окупували Ясну Поляну в Донецькій області

Загарбники просунулися у ще кількох населених пунктах

Російські військові окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області 1 листопада.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

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Крім цього, ворог також просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Згідно з даними перепису 2001 року, населення селища Ясна Поляна становило 434 особи.

Нагадаємо, 30 жовтня у DeepState повідомляли, що російські окупанти просунулися у Селидовому та Ясній Поляні.

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Раніше президента України Володимир Зеленський зробив рішучу заяву про війська КНДР. Україна має інформацію про всі майданчики, де Росія готує північнокорейських військових для війни, розповів Зеленський.

Також раніше Главред розповідав, що лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" поділився невтішним сценарієм. Російські окупанти активно штурмують українські позиції на Курахівському напрямку, намагаючись обійти місто з півночі.

Нагадаємо, РФ масовано вдарила по Києву дронами. Через удар дроном були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння. Уламки падали у трьох районах столиці.

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