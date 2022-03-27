Російські загарбники обстріляли Красногорівку з Торнадо-С

Заборонені касетні боєприпаси впали на вулицях приватного сектора в Красногорівці. Поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки працюють над розмінуванням.
Російські окупанти обстріляли Красногорівку Донецької області забороненими касетними боєприпасами. Зокрема, ворог завдав удару з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С по житловому сектору міста.
Як повідомила пресслужба Національної поліції, боєприпаси впали на вулицях приватного сектора. Поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють і знешкоджують бойові кумулятивні елементи.
"Якщо ви побачили касети, не підходьте - вони можуть здетонувати в будь-який момент", - попередили в поліції.
За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними – смертельно небезпечно.
Зазначається також, що в Донецькій області вже зафіксовано випадки травмування людей в результаті контакту з касетними боєприпасами.
Порушено кримінальне провадження за ст. 438 КК (порушення законів і звичаїв війни).
читайте такожХвалена зброя РФ існує лише у фантазіях генералів: чим насправді воює армія РосіїЗазначимо, в селищі Велика Новосілка Донецької області хлопчик знайшов бойовий елемент ракети Торнадо-С, снаряд здетонував - і дитина загинула.
Як повідомили в Офісі Омбудсмена, з початку повномасштабної війни Росії проти України лише в Донецькій області внаслідок вибухів снарядів загинули 18 дітей, ще 29 - отримали травми. Зазначається, що ці дані неточні, оскільки в деяких населених пунктах області встановити реальну кількість загиблих і травмованих на сьогоднішній день неможливо.
Що таке РСЗВ Торнадо
РСЗВ Торнадо калібрів 122 і 300 мм з 2021 року розробляється тульським АТ "НВО Сплав" для заміни реактивних систем залпового вогню Град і Смерч, пише Вікіпедія.
Торнадо має більш високу бойову ефективність за рахунок нової системи управління вогнем з власним навігатором в пусковій установці та комп'ютеризованим балістичним обчислювачем. Це дозволяє установкам РСЗВ вести вогонь по цілях без використання станцій розрахунку балістики і без ручного наведення механіки.
Є дві модифікації РСЗВ Торнадо:
Торнадо-Г (Г — Град). Система включає в себе модернізовану бойову машину, оснащену автоматизованою системою управління наведенням і вогнем (АСУНО) і нові некеровані реактивні снаряди калібру 122 мм.
Торнадо-С (С — Смерч). Система включає в себе модернізовану бойову машину, оснащену АСУНО і нові некеровані реактивні снаряди калібру 300 мм з максимальною дальністю польоту до 120 км, а також коригований реактивний снаряд 9М542 з відокремлюваної осколково-фугасною або касетною головною частиною з дальністю стрільби до 120 км.
Як повідомляв Главред, 26 березня в Авдіївці Донецької області російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси.
Також при обстрілі мирних українських міст Росія застосовує фугасні авіаційні бомби. Одну з ФАБ-500 окупанти скинули на Харків - вона впала біля житлового мікрорайону.
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