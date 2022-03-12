У Білорусі оголосили про відправку військ до кордону з Україною

Білорусь до кордону з Україною перекидає п'ять військових угруповань / Держприкордонслужба

Білорусь має намір відправити до кордонів з Україною 5 батальйонно-тактичних груп, які, мовляв, повинні замінити там ті угруповання військ, які вже виконують завдання з розвідки, патрулювання та охорони об'єктів. При цьому Мінськ запевняє, що білоруські військові нібито не братимуть участь в агресії Росії проти української держави.

Як повідомляє білоруське Міноборони в суботу, 12 березня, військове керівництво відправляє до кордону з Україною п'ять батальйонно-тактичних угруповань. Завданням є проведення ротації, вони повинні замінити ті групи, які вже ведуть роботу на білорусько-українському кордоні.

Причому у Мінську сказали, що такі дії, мовляв, не пов'язані з можливою участю білоруських військ у війні Росії проти України.

"Переміщення військ жодним чином не пов'язане з підготовкою, а тим більше участю білоруських військовослужбовців у спеціальній військовій операції на території України", - стверджує генерал-майор, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь Віктор Гулевич.

Він додав, що на південному кордоні РБ разом з прикордонниками виконують завдання п'ять батальйонно-тактичних груп. Військові займаються розвідкою, патрулюванням територій, охороною об'єктів і обороною доріг. Незабаром їх замінить інше угруповання військ.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські військові підрозділи не беруть участі у війні Росії з Україною.

Українська влада неодноразово заявляла, що з території Білорусі до України летять російські ракети і авіація.