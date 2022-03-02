Російські окупанти розбомбили будівлі Нацполіції та СБУ в Харкові, горить університет Каразіна

У Харкові росіяни розбомбили кілька будівель за одну мить / ДСНС

Росія завдала ракетного удару по будівлях Нацполіції і СБУ в Харкові. Відповідні відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

На кадрах видно, як снаряд влучив у будівлю обласного управління поліції.

читайте такожУ Куп'янську після розмови з російськими окупантами зник депутатКрім того, постраждала будівля Національного університету імені Каразіна.

"На цих кадрах ви бачите, як горить будівля соціологічного факультету Національного університету імені Каразіна, яке знаходилося через дорогу від будівлі УВС", - написав Геращенко.

Суспільне повідомляє, що окупанти завдали удару і по будівлі СБУ.

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За даними ДСНС України, в результаті російських обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Число постраждалих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі з'явилася інформація про те, що у Харкові висадився російський десант. Біля військового госпіталю пройшли бої. Жертв серед українських сил немає.

Тим не менш, на даний момент, в СБУ і СБ Харкова інформацію про висадку повітряних військ не підтвердили.

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