Російські окупанти розбомбили лікарню в Харкові

Зруйнована лікарня в Новобаварському районі Харкова / скріншот

В Харків Російські снаряди потрапили в міську лікарню. На даний момент з'ясовується кількість жертв.

"У Харкові щойно потрапили в міську лікарню. Там кількість жертв з'ясовується", - заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу Рада.

За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, Російські снаряди потрапили на територію лікарні №3 в Новобаварському районі.

"З неї евакуювали всіх, хто там жив. Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. 9 людей везуть в іншу лікарню, будемо приймати".

Відомо, що лікарі та медичний персонал не постраждали. Пацієнти також. Бездомних хворих переводитимуть до медзакладу №31.

Нагадаємо, у Харкові Збройні сили збили літак Росії, який бомбив усе місто. Це літак, з якого прилетіла бомба в житловий будинок на Новобаварському проспекті, де продовжують розгрібати завали.

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