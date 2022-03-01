Російські окупанти розбомбили лікарню в Харкові

На даний момент з'ясовується кількість жертв.
В Харків Російські снаряди потрапили в міську лікарню. На даний момент з'ясовується кількість жертв.
"У Харкові щойно потрапили в міську лікарню. Там кількість жертв з'ясовується", - заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу Рада.
За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, Російські снаряди потрапили на територію лікарні №3 в Новобаварському районі.
"З неї евакуювали всіх, хто там жив. Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. 9 людей везуть в іншу лікарню, будемо приймати".
Відомо, що лікарі та медичний персонал не постраждали. Пацієнти також. Бездомних хворих переводитимуть до медзакладу №31.
Нагадаємо, у Харкові Збройні сили збили літак Росії, який бомбив усе місто. Це літак, з якого прилетіла бомба в житловий будинок на Новобаварському проспекті, де продовжують розгрібати завали.
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