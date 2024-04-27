Російські окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали напрямок

ЗС РФ зайшли в населені пункти в районі Авдіївки, з якої нещодавно вийшли українські захисники.

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Окупанти просуваються на Донбасі / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, скріншот

Окупаційним силам Російської Федерації вдалося просунутися одразу в кількох місцях у Донецькій області.

Про це повідомляє ресурс DeepState і публікує оновлені карти бойових дій.

Зазначається, що ЗС РФ окупували Семенівку і Соловйове Донецької області. Уточнюється, що ЗС РФ зайшли в ці населені пункти, рухаючись від Авдіївки, з якої нещодавно вийшли українські захисники.

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Крім того, ворожі сили також просунулися в районі ще трьох населених пунктів. Зокрема, зафіксовано просування ворога в Новокалиновому, Іванівському та Кислівці.

/ deepstatemap.live

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Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися у двох областях. На Донеччині бої точилися у трьох населених пунктах - Очеретине, Бердичі та Красногорівка.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися в Очеретине Донецької області. Тривали бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного.

Як повідомлялося раніше, 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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