Російські дрони атакували Одещину: скільки збито і що відомо про наслідки

Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим.

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ЗСУ збили 17 із 20 дронів / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 9 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну дронами. 17 ударних БПЛА було знищено в Одеській області.

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, ворог застосував 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України було знищено 17 ударних БПЛА на Одещині", - йдеться в повідомленні.

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Про наслідки російської дронової атаки на Одещину місцева влада поки що не повідомляє.

Знищено 17 ударних дронів із 20 / Фото: t.me/ComAFUA

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

У Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій. Наслідки уточнюються.

У ДТЕК уточнили, що постраждали три ТЕС.

Усі подробиці про наслідки ракетної атаки РФ по областях читайте в матеріалі: Ракетний удар по Україні 8 травня: пошкоджено об'єкти інфраструктури, постраждали люди.

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник. Знищено 59 повітряних цілей: 39 ракет і 20 ударних дронів.

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