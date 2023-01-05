Російська верхівка зацікавлена в затягуванні війни до 2024 року - Світан

Проривних масштабних дій росіяни виконати не можуть, впевнений військовий експерт Роман Світан.

Володимир Путін, Роман Світан / сайт Кремля, скрін

У Росії вистачить ресурсів на те, щоб близько десяти років вести певні бойові дії уздовж українського кордону або вздовж тієї межі фронту, яка складеться до середини-кінця весни 2023 року.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду зазначив, що і жива сила, і засоби ураження у РФ, в принципі, в достатній кількості (боєприпаси, артилерія і деяка інша техніка).

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Проривних масштабних дій росіяни виконати не можуть, але дії, які будуть нас турбувати, вони цілком можуть здійснювати не тільки до 2024 року, але і протягом ще десятка років", - зазначив експерт.

Світан підкреслив, що для РФ вигідно затягувати війну.

"Російська верхівка також буде зацікавлена в затягуванні війни до 2024 року, бо Путіну потрібно переобратися або в робочому режимі перезавантажити систему політичної влади в Росії", - підсумував Світан.

Нагадаємо, раніше російський політолог Іван Преображенський зазначав, що Путіна в 2023 році спіткає нова проблема. Хоча в цілому росіяни продовжать мовчки підкорятися путінському режиму і смиренно будуть переносити наслідки санкцій, на главу Кремля все більше будуть "нападати" матері, дружини та інші рідні російських окупантів, загиблих на війні проти України. І він може запустити проти них репресії.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін змінив тактику ведення війни проти України. Він готує мобілізованих окупантів до нового великого наступу, а тим часом через нестачу високоточних ракет намагається виснажити українців атаками дронами-камікадзе і старими ракетами.

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