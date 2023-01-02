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Путіна у 2023 році переслідуватиме нова проблема – політолог

2 січня 2023, 14:36
Диктатор РФ боротиметься з новою проблемою у своєму звичному стилі – за допомогою придушення і репресій.
Путіна у 2023 році переслідуватиме нова проблема – політолог
Путіна у 2023 році переслідуватиме нова проблема, вважає політолог Іван Преображенський/ kremlin.ru

Російського диктатора Володимира Путіна у 2023 році спіткає нова проблема. Хоч загалом росіяни продовжать мовчки підкорятися путінському режиму і смиренно переноситимуть наслідки санкцій, на главу Кремля все більше "нападатимуть" матері, дружини та інші рідні російських окупантів, які загинули на війні проти України.

Вони висловлюватимуть своє невдоволення тим, що Путін кинув їхніх рідних воювати проти українців. Таку думку висловив російський політолог та експерт з країн Центральної Європи Іван Преображенський в інтерв’ю Wirtualna Polska.

Більшість росіян і далі мовчатимуть і не виступатимуть проти війни, тому не варто очікувати масових протестів в РФ. Проте матері і дружини загиблих окупантів все частіше виступатимуть проти Путіна.

За словами Преображенського, їм втрачати нічого, тому вони будуть намагатися добитися покарання за смерть близької людини.

У той же час Кремль намагатиметься придушити протести.

"Росія дуже патріархальна країна, але правителі знають, що боротьба з жінками у Росії непопулярна та важка. Тепер Кремль не буде спокійно спостерігати, як формуються комітети солдатських матерів... Росія буде значно агресивнішою поліцейською державою", – зазначає Преображенський.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що Путін перед повномасштабною війною проти України був упевнений у своїй перемозі, але поки він лише програє. РФ опинилася в глухому куті і рухається до катастрофи.

Нагадаємо, у Мережі з'явилася інсайдерська інформація про те, як російський диктатор Володимир Путін зустрічав Новий рік 2023. Зокрема, Telegram-канал Генерал СВР пише, що президент Росії Володимир Путін зустрів Новий рік у бункері далеко від Москви, за Уральськими горами.

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