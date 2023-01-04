Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід: хакери злили дані

Довідки про тести, які Лукашенко пред’являв Путіну, можуть бути підробленими. Хакери зламали медцентр управління справами самопроголошеного президента РБ.

Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід/ УНІАН, скрін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко міг обдурити російського диктатора Володимира Путіна і не здавати тести на коронавірус перед зустрічами з ним.

Про це заявили білоруські хакери, які називають себе "Об'єднаним штабом опору". Вони зламали медичний центр управління справами самопроголошеного президента Білорусі і виклали у відкритий доступ понад 70 файлів – електронних варіантів довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків і його сина Миколи, пише "Медуза".

У білоруському виданні "Зеркало" визнали документи справжніми. Вони зазначають, що кожен із викладених у мережі файлів містить QR-код, який веде на офіційний сайт медцентру управління справами Лукашенка, де можна скачати таку ж саму довідку у PDF-форматі.

Журналісти порівняли дати і визначили, що практично усі довідки були видані перед зустрічами Путіна і Лукашенка. Самопроголошений білоруський президент брав довідку також і для свого сина Миколи, який часто був присутній на офіційних зустрічах.

Проте детальний аналіз документів показав велику кількість неточностей, які у них містяться. Наприклад, у результатах тестів Лукашенка зазначається два різні номери паспорта. Така ж неточність є і в довідках його сина Миколи – у них взагалі зазначається три різні номери паспорта.

По деяких довідках видно, що у них лише була змінена дата здачі тесту, а час та інша інформація залишалася такою, як і в попередніх документах.

У низці довідок збігаються час тестування і час видачі довідки, хоча від проведення самого тесту і до отримання результату повинен пройти якийсь час.

Тому хакери з "Об'єднаного штабу опору" припустили, що Лукашенко міг не здавати ці ПЛР-тести і дурити Путіна підробленими довідками.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко страждає від вікових проблем зі здоров'ям. Судячи з його ходи, у самопроголошеного президента щось не так із тазостегновим суглобом і коліном. Telegram-канал "Білорусь головного мозку" попросив двох фахівців оцінити стан здоров'я Лукашенка після того, як був опублікований новорічний ролик, на якому видно, що кожен крок диктатору дається важко.

Нагадаємо, колишній співробітник КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов зазначав, що Путін міг використати свого двійника під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 19 грудня.

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