ЗСУ пішли у наступ та відбили позиції під Авдіївкою - ISW

Українські військові змогли вибити окупантів із захоплених позицій біля Новокалинового.

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ЗСУ відбили позиції під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Українські військові пішли у контрнаступ біля Авдіївки та змогли відбити деякі позиції. Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти спершу просунулись до лісосмуги та лісового масиву біля Новокалинового, а також до невеликої будівлі на південно-східній околиці. Водночас українським захисникам вдалось просунутись в тому ж лісовому масиві на схід від Новокалинового. ЗСУ відбили вітрозахисну смугу та відтіснили росіян на схід у бік адмінкордонів Новокалинового.

Аналітики не бачать просування окупантів у районі Бердичів та Водяного. Однак ворог просунувся на південний захід від Донецька, там окупанти здійснюють механізований наступ із чисельністю близько взводу. Ворог просунувся в полі на північ від Новомихайлівки. Нині тривають бої у районі Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Перемоги.

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Новий наступ РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, ЗСУ готуються до наступу РФ на Харків. Російські окупанти своїми обстрілами намагаються зробити із Харкова новий Маріуполь та змусити людей тікати. Слід зазначити, що перша лінія нових укріплень під Харковом проходить за 10 км від кордону Росією.

Згодом військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ. Він переконаний, що вже найближчим часом ворог піде у наступ на Горлівському напрямку. Водночас боєць зазначив, що ЗСУ перебувають у повній бойовій готовності.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати наступ РФ. Україна має підготувати значний контингент військових та мати резерв сил, щоб зірвати наступ ворога.

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