"Росіяни тікають": комбат ЗСУ розповів, як окупантів вибивають на Донбасі

Сергій Жеребило розповів про те, як російських окупантів вибивали на Донбасі бійці ЗСУ.

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Сергій Жеребило розповів про бої на Донбасі / ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, Facebook Сергій Жеребило

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило розповів про бої ЗСУ на Донбасі.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що для перемоги найголовнішим завжди була і залишається мотивація.

"А мотивація українських військових колосальна, тому що ми розуміємо, за що готові втрачати здоров'я і життя", - вважає український офіцер.

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Він також розповів про те, як російських окупантів вибивали на Донбасі бійці ЗСУ.

"А ось росіяни, як показали Старомайорське і Урожайне, просто кидають все і тікають, коли їх затиснули. У таких ситуаціях вони не слухають ні своїх командирів, ні офіцерів – просто відступають, розбігаються", - зазначив співрозмовник.

Водночас він уточнив, що ситуація відрізняється від тієї, яка була на Херсонському напрямку, де росіяни тікали всім фронтом.

"Тут ми спостерігаємо планові відходи, а в перехопленнях чуємо, що командири намагаються повернути їх назад, але вони "забивають" на ці команди і просто тікають з позицій. Зрозуміло, що мотивації у цих людей немає, як і розуму", - додав Жеребило.

Хто такий Сергій Жеребило Сергій Жеребило - нині заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії. Раніше він був вчителем у Криворізькій ЗОШ №46. Згодом почав працювати інженером на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Також був начальником бюро соцпроектів. У листопаді 2010 року Жеребило почав працювати у виконкомі Інгулецької районної у місті ради. Про це пише Вікіпедія.

Раніше замкомбата ЗСУ розповів про просування вперед. Після штурму Нескучного ЗСУ закріпилися в Макарівці і два тижні утримували фронт, розповів Сергій Жеребило.

Нагадаємо, замкомбата ЗСУ раніше назвав плацдарм для нового наступу. Звільнене ЗСУ село Нескучне для російських військ було своєрідною фортецею, розповів Сергій Жеребило.

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