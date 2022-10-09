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Росіяни розстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині: люди просто стояли в черзі

9 жовтня 2022, 13:09

Вже відомо про п'ятьох загиблих на Херсонщині, але остаточно кількість жертв ще встановлюється.

Колона на Херсонщині
Окупанти з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині / соцмережі

Російські військові з літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області. Кількість загиблих встановлюється досі.

Черговий військовий злочин Росії стався 7 жовтня близько 8 ранку, повідомив прес офіцер поліції Херсонської області Андрій Кований в коментарі "Суспільному"

"За словами очевидців, люди почули звук літака в повітрі і побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. В результаті обстрілу сталося пряме попадання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинули щонайменше п'ять осіб і п'ятеро отримали поранення", – розповів кований.

Омбудсмен Дмитро Лубинець розповів, що мирні громадяни просто стояли в черзі на переправу.

"Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові з літака обстріляли автоколону з мирних громадян на Херсонщині. Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар'ївського мосту", - зазначив він.

Раніше в Куп'янському районі Харківської області були виявлені тіла 20 осіб, які загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де знаходилися цивільні.

Також повідомлялося, що в селі Стрілече Харківського району російські загарбники розстріляли з танка цивільне авто.

У цьому селі медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні. Їм вдалося евакуювати 30 пацієнтів з понад 600 знаходяться в закладі. Однак окупанти вдарили якраз тоді, коли медики намагалися вивезти інших.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона
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