Окупанти на Харківщині розстріляли з танка авто з медиками, які евакуйовували пацієнтів: 4 загиблих

На Харківщині окупанти розстріляли з танка авто з цивільними/ Reuters, УНІАН

У селі Стрілече Харківського району російські загарбники розстріляли з танка цивільне авто.

У цьому селі медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Їм вдалося евакуювати 30 пацієнтів з понад 600, які перебувають у закладі. Проте окупанти вдарили якраз тоді, коли медики намагалися вивезти інших. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Під час евакуації - росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені", - повідомив Синєгубов.

Він наголосив, що російські окупанти продовжують обстріли Харківської області.

За даними Синєгубова, близько 01:00 ночі 18 вересня окупанти обстріляли територію Чугуївської громади. Після цього там виникла пожежа у нежитловому комплексі споруд. Інформація про те, чи є постраждалі внаслідок цього, уточнюється.

"Упродовж минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У м. Куп'янськ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок", – повідомив голова ОВА.

Внаслідок обстрілу загарбниками Чугуєва там загинула 11-річна дівчинка.

У Куп'янському районі через обстріли до лікарень потрапили п’ятеро цивільних, у Харківському районі поранення отримали троє людей, серед яких 91-річний чоловік. Ще двоє постраждалих через обстріли в Ізюмському районі, ще один – в Чугуївському.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що спецоперація зі звільнення Харківської області, яку виконали українські військові, вклалася у терміни, на які її було розраховано. Українські воїни у процесі контрнаступу в регіоні чітко виконують поставлені завдання, які були розроблені заздалегідь, наголосив президент.

Повідомлялося, що російські підрозділи зазнали величезних втрат, відступаючи з Харківської області. Так підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту російських збройних сил втратили понад 50% особового складу. А 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами і звільненими через відмову від участі у бойових діях.

Нагадаємо, у Харківській області ЗСУ звільнили від росіян 400 населених пунктів. Місцеві жителі села Кучубеевка розповіли про жахи життя в окупації – за півроку люди не їли хліба.

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