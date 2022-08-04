Помста партизанів: на Луганщині розстріляли авто з гауляйтером і його заступником - обидва поранені

На Луганщині розстріляли авто з гауляйтером / zonawar.ru

У захопленому РФ Біловодську Луганської області розстріляли автомобіль, в якому знаходився призначений окупантам "мер" міста.

Про силову акцію українських партизанів розповів у Telegram голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, в результаті "мер" Біловодська і його "заступник" отримали поранення.

"В окупованому Біловодську обстріляли автомобіль з місцевою рашистською владою. У машині знаходилися так звані "мер" і його "заступник". Обидва поранені. Партизани!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах.

Разом з тим Сальдо вдалося вижити після замаху.

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