Помста партизанів: на Луганщині розстріляли авто з гауляйтером і його заступником - обидва поранені

Про силову акцію українських партизанів розповів Сергій Гайдай.
У захопленому РФ Біловодську Луганської області розстріляли автомобіль, в якому знаходився призначений окупантам "мер" міста.
Про силову акцію українських партизанів розповів у Telegram голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
За його даними, в результаті "мер" Біловодська і його "заступник" отримали поранення.
"В окупованому Біловодську обстріляли автомобіль з місцевою рашистською владою. У машині знаходилися так звані "мер" і його "заступник". Обидва поранені. Партизани!",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах.
Разом з тим Сальдо вдалося вижити після замаху.
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Автор: Олексій Тесля