Розстріляв у полі: ворожий танк на Дніпропетровщині атакував українські комбайни

Ворожий танк на Дніпропетровщині розстріляв у полі українські комбайни/ Reuters

У Дніпропетровській області танк російських загарбників прицільно обстріляв українські комбайни в той момент, коли вони збирали зерно у полі.

Це сталося в селі Кошове Криворізького району. Цей населений пункт розташований близько до межі з Херсонською областю. Про інцидент повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, два українські комбайни збирали зерно у полі, як раптом виїхав російський танк і почав прицільно їх обстрілювати. Комбайнерам дивом вдалося втекти.

"Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання", – зазначив Вілкул.

Також він повідомив, що через російські обстріли в Широківській громаді згоріло 50 гектарів полів з пшеницею і ріпаком. Рятувальники уже загасили пожежу.

У той же час Вілкул зазначив, що у лавах окупантів погіршується ситуація з пияцтвом, також загарбники деморалізовані, мають низький рівень військової дисципліни і демонструють непокору наказам командирів.

Крім цього, в підрозділах окупантів не вистачає продуктів харчування і води.

Нагадаємо, у Великій Димерці Київської області місцева мешканка висадила овочі навколо спаленого на городі російського танка. Фото незвичайної "клумби" було опубліковано в соцмережах.

Нагадаємо, боєць Збройних сил України знищив ворожий танк майже впритул. Удар був нанесений захисником України з американського протитанкового комплексу Javelin.

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