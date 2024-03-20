Ситуація на фронті значно загострилась: в Нацгвардії розкрили тактику ворога

У Нацгвардії зазначили, що на ділянці фронту в Луганській області росіяни здійснюють заходи з метою пошуку слабких місць в українській обороні.

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Росіяни значно активізувались на одному з напрямків фронту / Колаж Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив про посилення тиску армії Росії на Білогорівку в Луганській області, де ворог проводить наступальні операції із застосуванням авіації. Речник Національної гвардії Руслан Музичук зазначив, що протягом доби Збройні Сили України відбили 14 атак у районі цього населеного пункту, вказавши, що ворог шукає слабкі місця в обороні. Про це він розповів в коментарі Liga.net.

Лисогор зазначив, що крім атаки на Білогорівку, росіяни також вдарили по території Серебрянського лісу.

Речник Національної гвардії України підкреслив, що російська армія намагається штурмувати позиції невеликими групами, використовуючи бронетехніку. Крім того, ворог проводить розвідку боєм для знаходження слабких місць в обороні.

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"Противник намагається виявити й наші позиції, отримати відомості про наші бойові порядки, розташування вогневих засобів, саме шляхом проведення штурмових дій", – пояснив він та запевнив, що позиції НГУ утримуються, попри те, що атаки ворога тривають.

Хто такий Артем Лисогор Артем Лисогор — український громадсько-політичний діяч, поліціянт. Голова Луганської ОДА (від 12 квітня 2023). Кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2022), повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті від 19 березня зазначили, що не можуть підтвердити інформацію російського Міноборони про захоплення населеного пункту Орлівка, що знаходиться на захід від Авдіївки.

Українські оборонці продовжують активні бойові дії на лівому березі Херсонщини. Російські сили намагаються просунутись ближче до річки Дніпро, проте українські захисники відважно тримають оборону. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Росія може планувати нову велику наступальну операцію в Україні влітку 2024 року, спрямовуючи свої зусилля на досягнення мети, визначеної у конституції країни-агресора. Про це заявив полковник запасу Збройних Сил України, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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