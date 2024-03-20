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Запеклі бої: росіяни перейшли в наступ на важливому напрямку - Лисогор

Юрій Берендій
20 березня 2024, 11:35
В Луганській ОВА зазначили, що росіяни намаються здійснити прорив на Тернівському напрямку та змусити українських військових відступити із зайнятих позицій.
Запеклі бої: росіяни перейшли в наступ на важливому напрямку - Лисогор
В ОВА розповіли про бої на Луганщині / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська проводять фактично цілодобові наземні атаки на позиції Сил оборони України в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. Крім того, тривають запеклі бої на Тернівському напрямку. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, оперативна обстановка на Луганщині не зазнала змін, однак ворог помітно менше використовує КАБи для ударів по позиціях українських захисників.

"Росіяни продовжують обстріли як ствольною артилерією, так і системами залпового вогню, мінометними системами. Тривають важкі бої, вчора й сьогодні зранку ворог намагався прориватися на Тернівському напрямку", - наголосив Лисогор.

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Артем Лисогор повідомив, що Серебрянське лісництво та Білогорівка постійно піддаються наземним атакам з боку російських військ. Окупанти намагаються прорватися за будь-яку ціну, щоб змусити українських воїнів відступити.

"Але хлопці завдають чіткі ураження окупантам, продавлюючи й знищуючи ворожі системи залпового вогню, виявляючи їх дронами", - додав Лисогор.

Хто такий Артем Лисогор

Артем Лисогор — український громадсько-політичний діяч, поліціянт. Голова Луганської ОДА (від 12 квітня 2023). Кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2022), повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові перебувають в автикній обороні, утримуючись від широкомасштабних військових операцій. Ця стратегія обумовлена різними факторами, включаючи загальну ситуацію на фронті. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Головне управління розвідки Міноборони України в ніч на 20 березня атакувало дронами аеродром у російському Енгельсі. Результати атаки уточнюються.

Бійці 65-ої бригади Збройних сил України розповіли про невдачі під час літнього контрнаступу в Запорізькій області. За їхніми словами, командування або не мало достатньої розвідки, або недооцінило кількість російських військ.

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