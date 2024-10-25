Росіяни просунулися до центру важливого міста на Донеччині - розвідка Британії

З початку жовтня 2024 року темпи просування російських військ у напрямку Покровська значно сповільнилися, зазначили у британській розвідці.

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Бої тривають у центрі міста — розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

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Росіяни просунулися до Селидового, бої тривають у центрі міста.

З початку жовтня темп просування військ РФ сповільнився.

В разі захоплення Селидового, ворог може використати трасу E50 для просування до Покровська.

Російські окупанти просунулися в Селидове Донецької області. Бої, ймовірно, точаться в центрі міста. Про це у п’ятницю, 25 жовтня, повідомило Міністерство оборони Британії.

"Російські сухопутні війська майже напевно просунулися в шахтарське місто Селидове, розташоване приблизно за 13 км на південний схід від великого логістичного центру Покровськ. Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, тривають у його центрі", - йдеться в повідомленні. відео дня

Британська розвідка також зауважила, що з початку жовтня 2024 року темпи просування російських військ у напрямку Покровська значно сповільнилися. Наразі окупанти перебувають на відстані близько 7 км від міста.

"Останнім часом росармія спрямувала ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто", - зазначили у Міноборони Британії.

Крім того, обидва міста з'єднані стратегічною трасою Е50, яка є важливою для Росії. Британські військові припускають, що в разі захоплення Селидового, російські війська можуть використати трасу для подальшого просування до Покровська.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Бої за Селидове - останні новини

Нагадаємо, експерт BILD Юліан Рьопке зазначив, що росіяни намагалися оточити Селидове, просуваючись з півночі та півдня, а також атакуючи через вугільну шахту в центрі фронту. 21 жовтня російські війська захопили шахту та, ймовірно, проникли в житлові квартали міста.

Також, за даними російських джерел, окупаційні війська намагалися просунутися в південній і центральній частинах Селидового та на північ від міста. Проте експерти ISW не виявили візуальних доказів цих заяв.

Як повідомляв Главред, бої в Селидовому є невигідними для ЗСУ, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За його словами, українським військовим потрібно вирішити, коли саме вийти з міста, оскільки теперішнє співвідношення втрат є неприйнятним.

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