Росіяни вдалися до хитрощів: розкрито причину повітряних тривог ввечері

Російські окупанти вдалися до хитрощів під час оголошеної в Україні ввечері повітряної тривоги. Як повідомив в ефірі телемарафону речник ПС Юрій Ігнат, ворог імітував пуски "Кинджалів".
Повітряні сили зафіксували Міг-31К у небі біля України. Після відбою тривоги в Україні окупанти повторили зліт носія "Кинджалів".
"Що відбулось? Черговий зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка. Як відомо МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал"… Коли було зафіксовано вже відбій тривоги, був повторний зліт, тож була імовірна загроза застосування ракет "Кинджал", - сказав Ігнат.відео дня
Після цього мережею почали ширитися чутки про нібито проліт ракет у напрямку Вінницької області. Ігнат зазначив, що в той момент Повітряні сили зафіксували в районі півночі України "засічку".
"Засічка" зі швидкістю 7500 (км на годину) - це характерний маркер того, що це може рухатись саме аеробалістична ракета. Такі самі "засічки" були і напередодні Дня Повітряних сил, коли ворог "привітав" нас із професійним святом таким чином. Але тоді були реальні "Кинджали", три пуски ракет і поміж них було й кілька імітаційних", - пояснив представник ПС.
Йдеться про створення окупантами хибних "міток" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Однак Ігнат підкреслив, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укриттях.
Росіяни б'ють по Україні "Кинджалами" та "Калібрами"
5 серпня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні. Під удар потрапило підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також військовий аеродром у Старокостянтинові.
Тоді ракети, якими Росія атакувала Україну, летіли з боку Білорусі.
Напередодні РФ також вдарила "Калібрами" по житлових будинках у Покровську. Повторний удар припав по рятувальниках та поліцейських, які допомагали транспортувати поранених цивільних.
Що відомо про МіГ-31
МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.
МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.
МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.
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