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Росіяни вдалися до хитрощів: розкрито причину повітряних тривог ввечері

Яна Ставська
9 серпня 2023, 20:25 оновлено 9 серпня, 20:37
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Ворог намагається обдурити українську протиповітряну оборону.
Кинжал, российские ракеты
Російська система РЕБ імітувала пуск "Кинджалів" по Україні / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Російські окупанти вдалися до хитрощів під час оголошеної в Україні ввечері повітряної тривоги. Як повідомив в ефірі телемарафону речник ПС Юрій Ігнат, ворог імітував пуски "Кинджалів".

Повітряні сили зафіксували Міг-31К у небі біля України. Після відбою тривоги в Україні окупанти повторили зліт носія "Кинджалів".

"Що відбулось? Черговий зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка. Як відомо МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал"… Коли було зафіксовано вже відбій тривоги, був повторний зліт, тож була імовірна загроза застосування ракет "Кинджал", - сказав Ігнат.

відео дня

Після цього мережею почали ширитися чутки про нібито проліт ракет у напрямку Вінницької області. Ігнат зазначив, що в той момент Повітряні сили зафіксували в районі півночі України "засічку".

"Засічка" зі швидкістю 7500 (км на годину) - це характерний маркер того, що це може рухатись саме аеробалістична ракета. Такі самі "засічки" були і напередодні Дня Повітряних сил, коли ворог "привітав" нас із професійним святом таким чином. Але тоді були реальні "Кинджали", три пуски ракет і поміж них було й кілька імітаційних", - пояснив представник ПС.

Йдеться про створення окупантами хибних "міток" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Однак Ігнат підкреслив, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укриттях.

Росіяни б'ють по Україні "Кинджалами" та "Калібрами"

5 серпня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні. Під удар потрапило підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також військовий аеродром у Старокостянтинові.

Тоді ракети, якими Росія атакувала Україну, летіли з боку Білорусі.

Напередодні РФ також вдарила "Калібрами" по житлових будинках у Покровську. Повторний удар припав по рятувальниках та поліцейських, які допомагали транспортувати поранених цивільних.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

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