'Врятували 8 людей': ДСНС завершила рятувальну операцію у Покровську

Державна служба України з надзвичайних ситуацій завершила аварійно-рятувальні роботи після ракетної атаки у Покровську.
"8 серпня о 16:40 завершено аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку, що був пошкоджений унаслідок обстрілу 7 серпня", - повідомили у ДСНС.
За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС. Відомо, що загинув заступник глави ДСНС Донбасу. Андрій Омельченко загинув під час повторного обстрілу Покровська російськими окупантами.
На щастя, підрозділи ДСНС врятували 8 людей.
"З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки", - додали у відомстві.
Російська атака по Покровську: що відомо
7 серпня російські окупанти вдарили двома ракетами по Покровську. Росія завдала двох ракетних ударів по Покровську Донецької області та частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.
Стало відомо про жертв ракетної атаки у Покровську: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7. Росія атакувала двічі "Іскандерами". Першою метою окупантів були цивільні, другою - служби, які приїхали рятувати постраждалих.
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