'Врятували 8 людей': ДСНС завершила рятувальну операцію у Покровську

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Покровську Донецької області.

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Рятувальники завершили роботи у Покровську / колаж: Главред6 фото: ДСНС України, скріншот: відео ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій завершила аварійно-рятувальні роботи після ракетної атаки у Покровську.

"8 серпня о 16:40 завершено аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку, що був пошкоджений унаслідок обстрілу 7 серпня", - повідомили у ДСНС.

За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС. Відомо, що загинув заступник глави ДСНС Донбасу. Андрій Омельченко загинув під час повторного обстрілу Покровська російськими окупантами.

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На щастя, підрозділи ДСНС врятували 8 людей.

"З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки", - додали у відомстві.

Російська атака по Покровську: що відомо

7 серпня російські окупанти вдарили двома ракетами по Покровську. Росія завдала двох ракетних ударів по Покровську Донецької області та частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.

Стало відомо про жертв ракетної атаки у Покровську: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7. Росія атакувала двічі "Іскандерами". Першою метою окупантів були цивільні, другою - служби, які приїхали рятувати постраждалих.

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