Можуть уражати Кинджал і Онікс: Подоляк сказав, скільки Україні треба Patriot

Нещодавній ракетний обстріл окупантами Росії Одеси показав, що треба посилювати захист неба на півдні, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Україні для захисту всієї території потрібно 10-12 систем Patriot - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Україна має дефіцит сучасних зенітних ракетних комплексів. Потрібно близько 10-12 систем Patriot, щоб закрити весь повітряний простір від ворожих ракет агресора Росії. Обстріли Одеси показали, що потрібно посилювати небо на півдні, а Patriot здатні збивати ракети Онікс і Кинджал. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю The Guardian він розповів про те, що Росія використовує зрозумілу для України тактику – Москва намагається перевантажити українське ППО і паралельно застосовувати балістичні ракети проти інфраструктури.

"Тактика Росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони, а потім паралельно вони можуть використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру", - зазначив Подоляк.

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За його словами, Україні не вистачає таких ЗРК, як Patriot. Вони можуть збивати ракети окупантів нового покоління, серед яких - Онікс і Кинджал.

"Через дефіцит цих систем ми не можемо охопити всі частини країни", - уточнив Чиновник.

Україні треба 10-12 систем Patriot

На думку чиновника, Україні треба 10-12 систем Patriot або її типу, щоб можна було захистити всю країну. Обстріли Одеси продемонстрували, що посилити ППО потрібно як з економічної, так і з моральної позиції.

"Виправити все це пізніше буде набагато дорожче, ніж забезпечити систему Patriot для захисту півдня", - підкреслив Михайло Подоляк.

Системи ЗРК Patriot в Україні

Наразі на балансі ЗСУ дві системи Patriot. Одну передали США, другу – ФРН і Нідерланди. Президент Володимир Зеленський вважає, що для захисту неба Україні знадобиться 50 батарей Patriot.

Ракетний обстріл Одеси

Країна-агресорка Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі вночі 23 липня. Окупанти застосували Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Росіяни обстріляли історичний центр міста і зруйнували Спасо-Преображенський собор. Постраждали мирні люди.

У Міністерстві оборони України сказали, що Росія навмисно запустила неточні ракети по Одесі. Окупанти скоїли військовий злочин і понесуть покарання.

Американські журналісти The New York Times вважають, що Росія люто атакує Одесу, оскільки директор Кремля Путін хоче знищити інфраструктуру України, яка дозволяє державі забезпечувати продовольством світові країни. Місто має символічне, економічне та стратегічне значення.

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