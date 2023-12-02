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Росіяни залишились без командування: фронт на лівому березі Дніпра під загрозою

Юрій Берендій
2 грудня 2023, 22:24
За словами експерта, смерть генерала Завадського свідчить про те, що ситуація на лівому березі Дніпра для росіян складається не найкращим чином.
Росіяни залишились без командування: фронт на лівому березі Дніпра під загрозою
Експерт розкрив деталі загибелі російського генерала на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони України

Військовий аналітик Павло Нарожний розповів про стан справ на лівому березі Херсонщини, вказавши на значні втрати, які понесли окупанти, а також на труднощі в командуванні в російських армійських підрозділах. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Збройні сили наполягають, щоб ми про це мовчали, тому ми можемо просто посилатися на російських воєнкорів... Знаємо, що єдина бригада більш-менш боєспроможна, яка там перебуває, це 810-а бригада морської піхоти (місто Севастополь), і вони дуже жаліються на втрати, на величезні втрати в своїх підрозділах. Біля селища Кринки наїхав на міну цілий російський генерал Завадський, замкомандувача 14-го загальноармійського корпусу. Тобто великого польоту людина, яка приїхала чомусь під Кринки прямо на місце бойових дій. Це означає, що ситуація "швах" для них", - зазначив він.

За його словами, це означає, що втрачається централізоване керівництво, іншими словами, команди генерала повинні передаватися безпосередньо солдатові, який перебуває на передовій. Павло Нарожний назвав тактичну і стратегічну цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонської області.

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"Якщо взяти таку тактичну ціль цього плацдарму: по-перше, це відкинути з Олешок для того, щоб в Херсоні не було артилерійських обстрілів, а друга, як я бачу, стратегічна ціль – це перешийок.", - резюмував експерт.

Однак, на думку експерта для цього потрібно створити справжній плацдарм для наступальних дій на якому будуть зібрані необхілні сили для наступу на перешийок.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як зазначили в повідомленні Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі Херсонщини. Вони активно здійснюють контрбатарейну операцію проти противника та наносять удари по його тиловим зонам.

У Херсонській області Збройні сили України влаштували атаку на будівлю, де проводилася нарада провідних представників окупаційної адміністрації, повідомили у Центрі національного опору. Вибухи сталися в селі Ювілейне.

Збройні сили України здійснили просування на лівому березі Херсонщини та перекинули додаткові підкріплення, зафіксували аналітики Інституту вивчення війни США.

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