Росіяни обстріляли людей на зупинці транспорту в Миколаєві, є жертви, багато поранених

Росіяни обстріляли касетними снарядами Миколаїв / фото Telegram Кирила Тимошенко

E четвер, 29 вересня, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. В результаті атаки, на жаль, є загиблі та поранені, повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазеєва в Telegram.

За словами місцевої чиновниці, ворог атакував зупинку громадського транспорту, коли там перебували мирні жителі, які поверталися з роботи.

"Наразі 2 загиблих, 12 поранених. До місця атаки вже виїхали бригади швидкої допомоги", - розповіла вона.

Чиновниця підкреслила, що такі дії з боку країни-агресора є терористичним актом, який націлений на знищення мирного населення.

В результаті обстрілу Миколаєва загинуло дві людини / фото Telegram Кирила Тимошенко

За словами заступника керівника Оіісу президента Кирила Тимошенка, всім постраждалим в результаті обстрілу Миколаєва вже надають медичну допомогу.

Близько 19.20 мер Миколаєва повідомив, що кількість жертв ворожого обстрілу зросла до трьох осіб. Також є пошкодження житлових будинків та електромереж.

Ракетний обстріл Дніпра

Нагадаємо, у ніч на четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох осіб, у тому числі дитини, і поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки.

Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

Дивіться відео про ракетний удар ворога по Кривому Рогу

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