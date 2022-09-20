"Йдуть обстріли": солдатів-строковиків РФ перекидають до кордону України, з'явилися деталі

Військових РФ перекидають на кордон України / Facebook / mod. mil. rus

Солдат строкової служби армії РФ вже кілька місяців перекидають до кордону України, розповіли їхні родичі.

При цьому на фронт їх поки не відправляють. Про це пише російський ресурс Холод з посиланням на відповідального секретаря союзу Комітетів солдатських матерів Росії Валентину Мельникову.

За її словами, бригади знаходяться на території РФ в Бєлгороді, Брянську, і у Воронежі.

"До мене зверталися родичі строковиків, яких перекинули під Білгород, скаржилися, що їх змушують виконувати важку роботу, що йдуть обстріли", — сказала Мельникова.

Вона уточнила, що в зону бойових дій в Україну строковиків не відправляють.

"Ні у мене, ні у колег немає жодної скарги подібної. Призовників навіть без нехай липових, але хоч якихось контрактів, не відправляють", - додала Мельникова.

Нагадаємо, раніше Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття" мобілізація "і"воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій.

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