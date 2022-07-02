Росіяни обстріляли Краматорськ та Харківщину: перші подробиці

Війська РФ обстріляли Краматорськ

Сьогодні, 2 липня, ввечері російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області за допомогою РСЗВ Смерч, пише міськрада.

"Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ Смерч "не розірвалися, наразі працює вибухотехнічна служба", - сказано в повідомленні міськради.

Також у відомстві зазначають, що за попередньою інформацією в результаті російської атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також російські війська 2 липня 2022 року масовано обстріляли населені пункти Харківської області, повідомляє Facebook мера В'ячеслава Задоренко.

За його словами, сьогодні російські війська обстріляли з артилерії і мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, розплідник і російську Лозову. Крім того, завдали авіаударів поблизу Прудянки, били з танків по розпліднику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному.

"В результаті ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа", - додав Задоренко.

Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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