Росіяни вдарили по житлових будинках на Сумщині: є загибла та постраждалі

Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

Удар по Шостці на Сумщині / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росіяни атакували Шосткинську громаду на Сумщині

Під ударом опинилися будинки, де живуть цивільні мешканці

Загинула 65-річна мешканка одного з будинків

У ніч на 29 квітня країна-агресор Росія вдарила дронами та ракетою по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки загинула людина. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці", - написав він.

За його словами, внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

"На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - наголосив Григоров.

Він також додав, що ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу. Інших мешканців будинків вчасно евакуювали.

Водночас в ДСНС повідомили, що у місті Шостка влучання зафіксовано на 3 локаціях.

"В одному із багатоквартирних житлових будинків, фахівцям ДСНС вдалося врятувати 1 людину, ще 16 евакуювати. Попередньо, 1 людина загинула та 1 травмовано", - йдеться у повідомленні.

Масовані удари РФ по Україні посиляться Військовий експерт Олег Жданов говорив, що найближчим часом атаки Росії по Україні можуть посилитися. На його думку, серед потенційних напрямків наступної масованої атаки є Запоріжжя. Він також додав, що масовані атаки Росії по великих містах України мають не військову, а психологічну мету - тиск на населення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 29 квітня російська окупаційна армія також атакувала Харків дронами. Зафіксовано "приліт" ворожих БПЛА в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.

28 квітня країна-агресорка Росія атакувала столицю безпілотниками. В Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. В Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Вночі 27 квітня Одеса та область зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксували падіння уламків БпЛА.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

