Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

Дар'я Пшеничник
28 квітня 2026, 10:32
Ігнат зауважив, що знищення ракет чи дронів з території сусідніх країн, без перетину українського кордону фактично неможливе.
Чому сусідні країни не допомагають збивати російські дрони над Україною / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Головне з новини:

  • Партнери не можуть збивати цілі з-за кордону
  • Перехоплення можливе лише в українському небі
  • Уламки становлять ризик для цивільних

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, чому країни-сусіди не можуть перехоплювати російські ракети та дрони, що летять у напрямку України. В інтерв’ю Яніні Соколовій він наголосив, що ситуація має як юридичні, так і суто технічні обмеження, які не дозволяють партнерам діяти так, як інколи очікує українське суспільство.

За словами Ігната, головна проблема полягає у фізичній неможливості збивати повітряні цілі, не заходячи в український повітряний простір. Дальність ураження авіаційних систем не дозволяє партнерам працювати "через кордон".

"Щоб збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети", – пояснив Ігнат.

Таким чином, літаки союзників мали б фактично брати участь у бойових діях, заходячи в український повітряний простір. А це складна юридична процедура для держав, які офіційно не перебувають у стані війни з Росією.

Ігнат також підкреслив, що будь-яка операція з перехоплення має враховувати ризики для цивільних. Падіння уламків може становити загрозу населеним пунктам, тому місце ураження цілі повинно бути ретельно прораховане, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин та автостоянку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Відомо про 14 постраждалих, серед них — двоє дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

13:06Україна
Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

13:03Синоптик
Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

12:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Останні новини

13:11

"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

13:06

ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

13:03

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

12:05

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
11:57

Аж ніяк не "васильки": як правильно назвати ці сині польові квіти українською

11:50

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомоФото

11:39

Сонячні панелі, що підключаються до розетки, вже у продажу: що варто знати

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 29 квітня: Овну — план, Раку — друзі

Реклама
11:19

Чому шторми й урагани називали лише на честь жінок: маловідома історія

11:14

Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 квітня: Овнам - неприємності, Водоліям - успіх

11:05

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крокВідео

11:05

Скільки порошку насправді потрібно для одного прання: більшість робить помилку

10:32

Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

10:10

Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки

10:09

"Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі ОгнєвічВідео

10:09

Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ

09:53

У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

09:51

Місячний календар стрижок на травень 2026 року

Реклама
09:27

РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

09:00

Відстрочки від мобілізації, виплати для ВПО та один тариф на електрику: що зміниться з 1 травня для українців

08:48

Продаж автомобіля закінчився нападом: у Польщі українцю завдали 14 ножових поранень

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 квітня (оновлюється)

08:26

Трамп незадоволений новою мирною пропозицією Ірану: NYT розкрив, що з нею не так

08:26

Визнання територій російськими в обмін на вступ до ЄС: що задумав МерцПогляд

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

06:58

Росія завдала удару по Сумах: дрони пошкодили будинки, магазин та автомобілі

06:45

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдетьсяВідео

05:50

Багатство прийде саме до них: чотирьом знакам зодіаку випаде золотий шанс

05:11

Сигнали з потойбіччя: як померлі рідні нагадують про себе

04:41

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

04:23

Чи можна на могилі залишати горілку і сигарети - священник поставив крапку у питанніВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

03:27

Один бур'ян може швидко заполонити весь сад: як позбутися плюща на ділянціВідео

02:31

Кульбаби зникнуть з ділянки назавжди: що треба зробити вже зараз

02:09

"Бойкот з боку містян": у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько

00:47

Українські Patriot на "голодному пайку": Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО

27 квітня, понеділок
23:36

Вкрадене Росією зерно: посла Ізраїлю викликали до МЗС

Реклама
23:12

Економія на пальному, яка "вб’є" авто: від чого варто відмовитися водіямВідео

22:57

Дешево і ефективно: як легко позбутися бур’янів на доріжках

22:52

"Скоро нічого живого не буде": військовий пепередив про нову загрозу на фронті

22:38

Народжені у певні чотири місяці вважаються найвідданішими у коханні

22:20

Які міста стануть ціллю нової масованої атаки: експерт розкрив плани РФ

21:55

"Українська пташка літає туди, куди забажає": Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

21:52

Сморід із пралки зникне назавжди: навіщо заливати в неї ополіскувач для рота

21:21

Мало хто знає: як українською сказати "воодушевлять" - точні відповідники

21:02

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

20:54

"Все розвалюється": Том Гарді відмовляється зніматися в кіно

