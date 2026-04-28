Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

Головне з новини:
- Партнери не можуть збивати цілі з-за кордону
- Перехоплення можливе лише в українському небі
- Уламки становлять ризик для цивільних
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, чому країни-сусіди не можуть перехоплювати російські ракети та дрони, що летять у напрямку України. В інтерв’ю Яніні Соколовій він наголосив, що ситуація має як юридичні, так і суто технічні обмеження, які не дозволяють партнерам діяти так, як інколи очікує українське суспільство.
За словами Ігната, головна проблема полягає у фізичній неможливості збивати повітряні цілі, не заходячи в український повітряний простір. Дальність ураження авіаційних систем не дозволяє партнерам працювати "через кордон".
"Щоб збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети", – пояснив Ігнат.
Таким чином, літаки союзників мали б фактично брати участь у бойових діях, заходячи в український повітряний простір. А це складна юридична процедура для держав, які офіційно не перебувають у стані війни з Росією.
Ігнат також підкреслив, що будь-яка операція з перехоплення має враховувати ризики для цивільних. Падіння уламків може становити загрозу населеним пунктам, тому місце ураження цілі повинно бути ретельно прораховане, щоб уникнути жертв серед мирного населення.
Про персону: Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
