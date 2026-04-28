Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

Ігнат зауважив, що знищення ракет чи дронів з території сусідніх країн, без перетину українського кордону фактично неможливе.

Чому сусідні країни не допомагають збивати російські дрони над Україною

Головне з новини:

Партнери не можуть збивати цілі з-за кордону

Перехоплення можливе лише в українському небі

Уламки становлять ризик для цивільних

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, чому країни-сусіди не можуть перехоплювати російські ракети та дрони, що летять у напрямку України. В інтерв’ю Яніні Соколовій він наголосив, що ситуація має як юридичні, так і суто технічні обмеження, які не дозволяють партнерам діяти так, як інколи очікує українське суспільство.

За словами Ігната, головна проблема полягає у фізичній неможливості збивати повітряні цілі, не заходячи в український повітряний простір. Дальність ураження авіаційних систем не дозволяє партнерам працювати "через кордон".

"Щоб збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети", – пояснив Ігнат.

Таким чином, літаки союзників мали б фактично брати участь у бойових діях, заходячи в український повітряний простір. А це складна юридична процедура для держав, які офіційно не перебувають у стані війни з Росією.

Ігнат також підкреслив, що будь-яка операція з перехоплення має враховувати ризики для цивільних. Падіння уламків може становити загрозу населеним пунктам, тому місце ураження цілі повинно бути ретельно прораховане, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин та автостоянку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Відомо про 14 постраждалих, серед них — двоє дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

