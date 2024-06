Росіяни починають нервувати: в ISW розповіли про переваги ЗСУ на фронті

Зараз відбуваються швидкі інноваційні зміни в тактиці та технологіях, які впливають на ведення бойових дій в Україні. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) говориться про те, що в українських військових є перевага у використанні дронів та РЕБ.

Як йдеться у звіті, один із російських воєнкорів, який раніше був військовим інструктором, опублікував перелік викликів, з якими стикається Росія. За його словами, солдати країни-агресорки Росії намагаються боротися з українськими БпЛА, а ефективне використання дронів є ключовим у здатності ЗСУ відбивати наступи.

Аналітики додають, що інший кремлівський коментатор зазначав, що спеціалізовані українські підрозділи дронів активно знищують незахищену російську бронетехніку, ускладнюючи наступальні дії в районі Авдіївки в Донецькій області.

Як підкреслює Інститут вивчення війни, гонка озброєнь є ключовою для розвитку бойових засобів у сучасній війні. Українській армії вдалось адаптуватись до бойових дій та інтегрувати нові технології. Кремлівське військо, вочевидь, намагатиметься не відставати.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.