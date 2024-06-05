Росіяни починають нервувати: в ISW розповіли про переваги ЗСУ на фронті

Українській армії вдалось адаптуватись до бойових дій та інтегрувати нові технології, зазначають в ISW.

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Українські підрозділи дронів активно знищують незахищену російську бронетехніку / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 22 окрема механізована бригада

Зараз відбуваються швидкі інноваційні зміни в тактиці та технологіях, які впливають на ведення бойових дій в Україні. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) говориться про те, що в українських військових є перевага у використанні дронів та РЕБ.

Як йдеться у звіті, один із російських воєнкорів, який раніше був військовим інструктором, опублікував перелік викликів, з якими стикається Росія. За його словами, солдати країни-агресорки Росії намагаються боротися з українськими БпЛА, а ефективне використання дронів є ключовим у здатності ЗСУ відбивати наступи.

"Воєнкор висунув шість аргументів про перевагу України у галузі безпілотників, стверджуючи, що українські війська мають значну кількісну перевагу в дронах з видом від першої особи та операторах таких дронів. Він також зазначив, що українські штурмові групи мають у 3, а то й у 4 рази більше дронів, ніж російські, а механізовані підрозділи – у 6 або навіть у 10 разів більше безпілотників", - йдеться в повідомленні ISW. відео дня

Аналітики додають, що інший кремлівський коментатор зазначав, що спеціалізовані українські підрозділи дронів активно знищують незахищену російську бронетехніку, ускладнюючи наступальні дії в районі Авдіївки в Донецькій області.

Як підкреслює Інститут вивчення війни, гонка озброєнь є ключовою для розвитку бойових засобів у сучасній війні. Українській армії вдалось адаптуватись до бойових дій та інтегрувати нові технології. Кремлівське військо, вочевидь, намагатиметься не відставати.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, командувач ЗС Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що Україна переможе у війні, яку проти неї розв'язала Росія.

До того ж, українські військові на Харківщині вже застосовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті.

В свою чергу, президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо того, яким чином Україна бачить завершення війни, розв'язаної країною-агресором РФ.

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