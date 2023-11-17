Заходити в місто не будуть: росіяни змінили свої плани щодо Авдіївки - розвідка

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомив, що незважаючи на великі щоденні втрати, російські війська продовжують основний удар в районі Авдіївки та Мар'їнки, як і раніше. Про це повідомляє ERR.
Це підтверджується переміщенням реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Смерч", оскільки такі засоби зазвичай використовуються на головному напрямку удару.
"Ймовірно, російські війська зроблять все, щоб уникнути заходу в Авдіївку. По-перше, українські війська успішно зміцнили периметр. По-друге, міські бої, як правило, виявляються тривалими і кривавими. Отже, ймовірно, головною метою росіян є оточення Авдіївки та її гарнізону", - йдеться у повідомленні розвідки.відео дня
Загалом, протягом тижня ні росіяни, ні українці не досягли значних проривів на фронті, повідомляють у Силах оборони. Це можна пояснити як бажанням зберегти людей і техніку, так і погіршенням погодних умов.
Водночас, як йдеться у повідомленні розвідки, через дощі при плюсових температурах ґрунт перетворюється на бруд, що значно ускладнює рух важкої техніки. Опади також ускладнюють використання літальних апаратів, особливо дронів.
Це призводить до того, що в атаки вирушають невеликі піхотні підрозділи без значної підтримки техніки. У таких умовах захоплення великих територій стає неможливим, підкреслюють у естонській розвідці.
Наступ на Авдіївку
Речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що російські окупанти зменшили активність авіації в районі Авдіївки. Тим не менше, ситуація залишається дуже напруженою.
Голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська відновили активні штурмові операції в районі Авдіївки. Атаки здійснюються цілодобово і включають в себе застосування піхоти, а також ракетних і бомбових ударів.
Військовий експерт німецького Bild Юліан Ріпці пише, що окупаційні війська Росії вживають заходів для оточення міста Авдіївка в Донецькій області і переходять до "тактики Бахмута", що включає масоване застосування піхоти. Російські війська зазнають великих втрат, проте сподіваються досягти просування за рахунок подібних дій.
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